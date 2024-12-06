Diyanet Cuma hutbesi pdf full metin indir! 6 Aralık 2024 Cuma hutbesi yayında: "Miras: sınırlarını allah'ın belirlediği hak"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 6 Aralık 2024 tarihli Cuma hutbesi, tüm camilerde okunmak üzere dinhizmetleri.diyanet.gov.tr adresinde yayınlandı. Hutbenin konusu "Miras: Sınırlarını Allah'ın Belirlediği Hak" olarak belirlendi. Hutbede, miras paylaşımında adaletin önemi vurgulanarak, kız çocuklarının mirastan mahrum bırakılmasının ve değersiz malların verilmesinin uygun olmadığı ifade edildi.

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MİRAS: SINIRLARINI ALLAH'IN BELİRLEDİĞİ HAK

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın yerine getirmemizi istediği sorumluluklardan biri de mirası Allah ve Resûlü'nün emrettiği şekilde paylaştırmaktır. Miras, vefat eden bir insanın geriye bıraktığı mal, mülk ve servetin belirli ölçüler içerisinde vârisler arasında pay edilmesidir.

Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili hükümler en ince detayına kadar açıklanmış, 'Hudûdullah' yani Allah'ın koyduğu sınırlar olarak ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Miras malını hisse sahipleri arasında Allah'ın Kitabı'na göre taksim edin…" buyurarak, mirasta hiçbir vârisin hak ettiği paydan mahrum bırakılmamasını istemiştir.

Aziz Müminler!

Dinimiz İslam, her işimizde olduğu gibi miras taksiminde de adaleti titizlikle uygulamamızı, miras paylaşımında kadın-erkek, büyük-küçük demeden her hak sahibine hakkını vermemizi emretmiştir. Nitekim Nisâ sûresi yedinci ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Anne babanın ve yakınların miras olarak bıraktıklarından erkeklere pay vardır; yine anne babanın ve akrabanın miras olarak bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Allah, miras malının azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir." Bununla birlikte dinimiz, miras taksiminde kadınları asla mağdur etmemiş; anne ve babasından, eşinden ve çocuklarından, hatta yeri geldiğinde torunlarından bile onlara pay ayırmıştır. Ayrıca vârislerin karşılıklı rızaya dayanarak mirası kendi aralarında diledikleri şekilde taksim etmelerini de meşru görmüştür.