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Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de! Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı gerçek kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin listede değişiklik yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 21:31 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 21:34
Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de! Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu

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Türkiye, terörle mücadelede kararlılığını sürdürerek operasyonları hızlandırıyor ve finansmanı engellemek için adımlar atıyor.

Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İŞTE O LİSTE

Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

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