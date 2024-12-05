Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de! Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu

Türkiye, terörle mücadelede kararlılığını sürdürerek operasyonları hızlandırıyor ve finansmanı engellemek için adımlar atıyor.

Resmi Gazete 'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

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Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)