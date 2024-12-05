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Kara para aşk! Halil Falyalı'nın yasadışı bahis ağına büyük soruşturma

KKTC’de öldürülen Halil Falyalı’nın kurduğu suç örgütüne yönelik yasa dışı bahis soruşturması tamamlandı. MASAK raporunda, Falyalı’nın eşi ve casino müdürü dahli 250 kişi mercek altına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Kara para aşk! Halil Falyalı’nın yasadışı bahis ağına büyük soruşturma

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KKTC'de 8 Şubat 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması tamamlandı. Ankara merkezli 8 ilde 2022'de yapılan yasadışı bahis operasyonunda el konulan 40 milyon dolar kripto varlıkla ilgili, Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu 250 gerçek ve 19 tüzel kişi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ele alındı.

KRİPTO VARLIKLAR
Yasa dışı bahisten elde edilen paraların, çok farklı yöntemler kullanılarak izinin kaybettirildiği ve Türkiye'de çeşitli şirketler aracılığı ile aklandığı açıklandı. Kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlere sık sık yatırılan paraların kripto varlığa dönüştürüldüğü ve toplam tutarın 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 lira olduğu anlaşıldı.

SOĞUK CÜZDAN ÇIKTI
Halil Falyalı'ya ait kripto varlık cüzdanında 2 bin 979 adet Bitcoin (BTC) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT bulunduğu, bu 2 varlığın 2021'de toplam değerinin 334 milyon 263 bin 970 dolar olduğu hatırlatıldı. Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında 51 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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