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Dost ziyareti! Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Türkiye'de

Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Dost ziyareti! Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Türkiye’de

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Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, önceki gün akşam Ankara'ya geldi. Dün sabah Anıtkabir'e giden çift, ardından Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti. Türk dostu çift, Başkan Erdoğan tarafından da Külliye'de kabul edildi. Beştepe'de ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Çiftin İstanbul'a geçerek 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni müzesini de gezeceği bildirildi. 7 Aralık tarihine kadar temaslarını sürdürecek olan Veliaht Prens ve Prenses'in, Kırşehir Kaman'da Türk ve Japon arkeologlar tarafından yürütülen Kalehöyük kazı alanında da incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Japonya Veliaht Prensi, 4 günlük Türkiye ziyaretinin ilk gününde Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de ağırlandı.

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