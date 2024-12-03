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Yargıtay’dan Abdullah Zeydan kararı! Memnu hakların geri iade edilmesi usulsüz

Yargıtay 3. Ceza Dairesi yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi’in kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının usulsüz olduğunu yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirterek iki kararı da bozdu.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 19:23 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 19:23
Yargıtay’dan Abdullah Zeydan kararı! Memnu hakların geri iade edilmesi usulsüz

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'in kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi.

Daire, yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk şartının mahkum olunan cezanın infaz edilmiş olması ve mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmesi gerektiğini belirterek Abdullah Zeydan için bu tarihin 20 Aralık 2025 olduğunu kaydetti. Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının usulsüz olduğunu yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirterek iki kararı da bozdu. Dosya yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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