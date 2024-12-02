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Yılın son MGK'sı yarın Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak

2024 yılının son Milli Güvenlik Kurulu yarın Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Kurul gündeminde ise Suriye’de son yaşananlar, F-16 ve yapay zeka olacak.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 08:37 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 08:37
Yılın son MGK’sı yarın Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak

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Yılın son MGK'sı kritik başlıkları ele almak üzere salı günü toplanıyor.

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde Suriye'deki son durum var.

MASADAKİ KONULAR BELİRLENDİ
Heyet Tahrir Şam tarafından Halep'e dönük başlatılan operasyonun ardından, bölgede tansiyon yüksek. Suriye'de yaşanan gerginlik ve Türkiye'ye başta göç olmak üzere olası etkileri masada olacak. Türkiye'nin bu ihtimale karşı alacağı tedbirler MGK'da değerlendirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimler de kurul mesaisine dahil.

ABD'DEN OLAN ALINACAK F-16 DA GÜNDEMDE
ABD'den alınacak 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD'deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye'ye teslimi ile Türkiye'nin F-35 programına alınması hususları da MGK'da mercek altına alınacak.

'YAPAY ZEKA' KIRMIZI KİTABA GİREBİLİR
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Bu yıl başında başlanan güncelleme çalışmalarında sona gelindi. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi beklenirken, tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.

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