İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz’a suikast planı! Örgüt üyesi 9 şüpheli yakalandı

Ankara 'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca mahallesinde 1 Nisan'da H.Ş.I'ya ait evine tabanca ile ateş edilmesi üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu saldırının H.Ş.I'ya değil dönemin İstanbul Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Şaban Yılmaz 'a yönelik olduğu tespit edildi.

TALİMATI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ VERDİ Soruşturma kapsamında, saldırının suç örgütü lideri Muhammed E. tarafından planlandığı ve talimat verildiği belirlendi. Muhammed E'nin ilk olarak Abdullah E. ile bu durumu paylaştığı, Abdullah E'nin de planı Ömer Faruk V. ile paylaştığı, bu aşamadan sonra Batman'da Ferhat D, Yakup Berke Y, Bünyamin K. ve 18 yaşından küçük olan Muhammed Emin C. ile tetikçi temini yapıldığı aktarıldı.

Dönemin İstanbul Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Şaban Yılmaz (Takvim.com.tr/Arşiv)

SAVCI YILMAZ'I ADIM ADIM TAKİP ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ilk anından itibaren Ocak ayında başlayan Şaban Yılmaz'a yönelik İstanbul'da takip işlerini şüpheliler ile birlikte Özkan D, Abdulaziz R. ve Hamdin Güven E'nin organize ettikleri belirtilirken örgütün İstanbul'daki ayağının ve kimliği belirsiz şüphelilerinin Şaban Yılmaz'ı takip etmeye başladıkları, kaldığı yer, hareket saatleri, geçiş güzergahları, kullandığı araçlar ve hatta resmi araçları dışında aile bireylerinin kullandığı ve geçici dönem İstanbul'a götürülen araç plakalarına varana kadar pek çok konuda keşif ve izleme faaliyetlerinin yapıldığı kaydedildi.

EYLEM ÖNCE İSTANBUL'DA PLANLANDI

Dosya kapsamında saldırının önce çalıntı motosikletler ile İstanbul'da kullanılan araca çapraz ateş açma şeklinde planlandığı ve bu konuda keşif yapıldığı ancak eylemin şeklinin değiştirilerek Yılmaz'a yönelik Ankara'da eylem yapılması talimatı verildiği ve yeni plan doğrultusunda çalışmalara başladıkları ifade edildi. Dosyaya giren evraklarda Yılmaz'ın pozisyonu ve yaptığı iş gereği rahatsızlık duyan kesimler tarafından bu saldırının organize edildiği anlatıldı.

29 YIL CEZA İSTENDİ

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, tutuklu 9 şüpheli hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ile 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 29 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ayrıca, Yılmaz'ın evinin site yerleşimi, konumu, çevresel faktörlerine ilişkin keşiflerin yapılıp, uydu görüntüsü programları aracılığı ile evin konumunun da tespit edilip eylemin yaptırılacağı kişiler ile paylaşıldığı, tetikçilerin üst yapıdaki şüphelileri tanımadığı, görmediği ve gizliliğe büyük önem verildiği aktarıldı.