İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz’a suikast planı! Örgüt üyesi 9 şüpheli yakalandı

Dönemin İstanbul Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Şaban Yılmaz (Takvim.com.tr/Arşiv)
TALİMAT SONRASI 90 BİN LİRA ÖDEME
İddianamede, Abdullah E'nin olay sonrası telefonunu yok ettiği, Muhammed E'nin in ise 'suçsuz olduğunu' söylemesine rağmen cep telefonu şifrelerini gizleyip söylemeyerek inceleme yapılmasının ve delil elde edilmesinin önüne geçilmesini amaçladığı ifade edildi.
Ömer Faruk V'nin yaptığı görüşmelerde de "Biz ilgileneceğiz onlar bizim kardeşimiz, sen akrabamsın sana bir şey olmaz, sen telefonunu yok et" şeklindeki konuşmaları ile özellikle talimat verdiği, Abdullah E'nin talimatları sonrası Ömer Faruk V. tarafından Ferhat D. ile kurulan ilk irtibat sonrası Ferhat D'nin aldığı talimata göre işi planlamak için Yakup Berke Y, Bünyamin K. ve Muhammed Emin C. ile birlikte hareket ettiği, Ferhat D'nin olaya katılması için ilk andan itibaren Özkan D. ile de irtibatta olduğu, Ömer Faruk V'den 90 bin lira peşinat alınmasıyla hazırlıklara başladıkları belirtildi. Şüphelilerin Batman'dan çıkarken olayda kullanılacak tabancanın Bünyamin K, Yakup Berke Y. ve Ferhat D. tarafından temin edildiği aktarıldı.
Silahlı suikast planı (Takvim.com.tr/Arşiv)
'SİTEYE GİDEREK 2-3 EL ATEŞ EDİLDİ'
Şüphelilerin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin kontrol noktasında durdurulmaları sonrası yanlarındaki tabancanın alıkonularak adli işlem yapılmaksızın bırakıldıkları ve Ankara'ya kadar geldikleri belirtilen iddianamede; Ferhat D'nin, Özkan D'yi arayarak bir silahla Ankara'ya gelmesini istediği, bu şüphelinin kabul etmesi ve para talep etmesi üzerine Yakup Berke Y. tarafından Abdulaziz R'nin hesabına 8 bin TL gönderildiği, 1 Nisan'da Özkan D. ile buluşan diğer şüphelilerin Yılmaz'ın evinin olduğu bölgeye gittikleri, burada suçu üstlenmesi istenilen Muhammed Emin C. ile Özkan D'nin sitenin yakınına kadar gelerek 2-3 el ateş ettiği kaydedildi. İddianamede, Muhammet Emin C. ve Özkan D'nin olay yerinden kaçıp araca binerek diğer şüpheliler Ferhat D. ve Yakup Berke Y. ile İstanbul'a hareket ettikleri anlatıldı.
KİŞİ BAŞI 100 BİN LİRA
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, ulaşılan ifadelerde Özkan D. seçimlerden bir gün önce Ferhat'ın WhatshApp üzerinden arayarak bu sefer sanki ayrı bir işmiş algısı yaratarak Ankara'da bir korkutma işi olduğunu söylediğini, ertesi gün Ferhat D'den yine telefon geldiğini ve Ankara'da olduklarını, gerekli keşfi yaptıklarını, bir sıkıntı olursa da işi Muhammet Emin C'nin üstleneceğini, basit bir iş olduğunu, paraya ihtiyacının olması nedeniyle de kendisinin de katılmasını istediğini, sorması üzerine 500 bin lira alınacağını, kişi başı da 100 bin lira düşeceğini söylediğini belirtti.
Sonrasında Şanlıurfa'da polis noktasında getirdikleri silahın yakalandığını ve silah getirmesini istediğini, Abdulaziz Rüzgar'ın hesabına para atılması karşılığında kabul ettiğini, korsan taksi ile Ankara'ya gelip 00.30 sıralarında buluşarak olay yerine gittiklerini, kendisinin ateş etmediğini, bu eylemin videosunu çekmek için telefonu elinde tuttuğunu, Muhammet Emin C'nin eve doğru hedef alarak 3 el ateş etti ancak atışlar binaya ve camına isabet etmediğinden, evin camına doğru nişan almasına yardım edip 2 el daha ateş etmesini sağladığını, videoya çektiğini, koşarak araca gidip Ferhat D'nin kullanımındaki araç ile İstanbul'a doğru yola çıktıklarını anlattı.