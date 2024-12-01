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Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yapılan 155 bininci konutu teslim etti!

Kahramanmaraş’ta 155 bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni’nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta depremzedeler için yapılan 155 bininci konutu teslim etti!

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6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde inşası tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimi dün gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende şunları söyledi:

"DEPREM TURİSTLİĞİ YAPTINIZ"
6 Şubat depremlerinden sonra devletimizin de desteğiyle ayağa kalkıyor. Şimdi Kahramanmaraş'ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Gelecek yıl Maraş'ta toplam 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Neredeyse 2,5 milyonluk bir nüfusu barındıran tek bir şehrin tamamen yok olması demek. Ekonomimizdeki tahribat 104 milyar dolardan fazla. Tüm bunlar ortada iken Ana Muhalefet Genel Başkanı'nın hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var? Sayın Özel çıkmış deprem konutları on yılda bitmez diyor. Allah aşkına 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız?

Başkan Erdoğan Kahramanmaraşta deprem konutlarını teslim etti! CHPye tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınızBaşkan Erdoğan Kahramanmaraşta deprem konutlarını teslim etti! CHPye tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınız
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını teslim etti! CHP'ye tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınız

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