Kapalıçarşı’daki uzmanlar sahte doları anlamak için ipuçları verdi!

İstanbul Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları, para sayma makinelerinin sahte dolarları tespit edememesi üzerine işletmelerine uyarı yazıları asarak eski basım 50 ve 100 dolarlık banknotların alım satımını yapmadığını duyurdu. Kapalıçarşı'daki uzmanlar ise sorunun 15-20 gün içinde yapılacak güncellemeyle çözüleceğini belirtip sahte doları anlamak için ipuçları verdiler.

"BAKARAK BİLE ANLAYABİLİYORUZ"

Para Piyasaları Uzmanı Hacı Koçak, "Yetkili işletmelerde sahte dolar dolaşmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 15-20 gün içerisinde para sayma makinelerinin güncellenmesiyle bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Normal dolarda saat 02:20'yi gösterir. Sahte dolarlarda ise bu saat farklı gösterilebiliyor. Sahte doların rengi ve kağıdı farklıdır. Bunun gibi birçok yöntem bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"RENGİ VE SESİNDEN TANIYORUZ"

Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, "Doları biz elimizde hatta gözümüzle anlıyoruz. Rengi, sesi, kağıdı ve basım şekliyle gördüğümüz anda anlarız. Fakat bankada çalışan insan bunu anlamayabilir" dedi.

ADANA'DA DOLAR PANİĞİ

Adana'da 2 banka şubesinin ATM'sine 45 bin 800 dolar değerinde sahte banknotlar yatırıp, bu parayı Türk lirasına çevirdikten sonra tekrar çektikleri öne sürülen 15 şüpheli, operasyonla yakalandı.