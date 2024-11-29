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Bakan Tunç duyurdu: 1.000 hakim ve savcı alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bin yeni hakim ve savcı alınacağını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Tunç, "Bin hakim ve savcı alımı için 21-22 Aralık tarihlerinde sınav yapılacak. 2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısını 24 bin 691'e yükselttik. Hukuk fakültesine girişte başarı sıralaması 125 bine indi. Bunu kademeli olarak daha da indirmeye düşünüyoruz" dedi.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Bakan Tunç duyurdu: 1.000 hakim ve savcı alınacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bin yeni hakim ve savcı alınacağını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Tunç, "Bin hakim ve savcı alımı için 21-22 Aralık tarihlerinde sınav yapılacak. 2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısını 24 bin 691'e yükselttik. Hukuk fakültesine girişte başarı sıralaması 125 bine indi. Bunu kademeli olarak daha da indirmeye düşünüyoruz" dedi. Tunç, şu mesajları verdi:

Ehliyetsiz araç kullanma, trafikte tehlikeli araç kullanma, ruhsatsız yivsiz tüfek bulundurma ya da taşıma, izinsiz kurusıkı tabanca taşıma ve ateş etme için verilen para cezaları artırılacak.

Trafikte yol kesme, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, meskun mahalde silahla ateş etme, tehdit, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve taksirle yaralama suçlarının cezaları artırılacak.

Bilişim sistemleri ve telefonla yapılan dolandırıcılığın önüne geçilmesi sağlanacak.

Kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları 1 Eylül 2023'ten itibaren dava şartı arabuluculuk kapsamına aldık. Bu bağlamda, kirada 116 bin 238, ortaklığın giderilmesinde 15 bin 589, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukunda 5 bin 392, tarımsal üretim sözleşmelerinde 139 dosya anlaşmayla sonuçlanmıştır.

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