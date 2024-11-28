İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi! 3 şüpheli gözaltında

İstanbul Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e çıkarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e çıkarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "sahte alkol" suçu ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
SAHTE ALKOL SATANLAR TESPİT EDİLDİ
Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte alkol tüketen 9 şahsın zehirlendiği belirlendi. Tedavi için hastaneye kaldırılan şahıslardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden şahısların sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan aldıklarını belirleyen ekipler harekete geçti.
EKİPLER SUÇÜSTÜ YAPTI
Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi ekipler, müşteri gibi alkol siparişi vererek suçüstü yakaladı.
Şüphelinin motosikleti ve adresinde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak alkol bulundu. Yapılan aramalarda 410 litre etil ve metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 anason ve çok sayıda bandrolsüz kaçak puro ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
300 TON KAÇAK VE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Yakalama oranlarında yüzde 483 artış sağlandığı bildirildi.