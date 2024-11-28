İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi! 3 şüpheli gözaltında

İstanbul'da sahte içki operasyonu (AA)



EKİPLER SUÇÜSTÜ YAPTI

Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi ekipler, müşteri gibi alkol siparişi vererek suçüstü yakaladı.

Şüphelinin motosikleti ve adresinde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak alkol bulundu. Yapılan aramalarda 410 litre etil ve metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 anason ve çok sayıda bandrolsüz kaçak puro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.