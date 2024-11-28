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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi! 3 şüpheli gözaltında

İstanbul Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e yükseldi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 14:20 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 14:23
İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi! 3 şüpheli gözaltında

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İstanbul Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e çıkarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içki operasyonu (İHA)İstanbul'da sahte içki operasyonu (İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "sahte alkol" suçu ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

İstanbul'da sahte içki operasyonu (DHA)İstanbul'da sahte içki operasyonu (DHA)

SAHTE ALKOL SATANLAR TESPİT EDİLDİ

Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte alkol tüketen 9 şahsın zehirlendiği belirlendi. Tedavi için hastaneye kaldırılan şahıslardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden şahısların sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan aldıklarını belirleyen ekipler harekete geçti.

İstanbul'da sahte içki operasyonu (AA)İstanbul'da sahte içki operasyonu (AA)

EKİPLER SUÇÜSTÜ YAPTI

Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi ekipler, müşteri gibi alkol siparişi vererek suçüstü yakaladı.

Şüphelinin motosikleti ve adresinde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak alkol bulundu. Yapılan aramalarda 410 litre etil ve metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 anason ve çok sayıda bandrolsüz kaçak puro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da sahte içki operasyonu (AA)İstanbul'da sahte içki operasyonu (AA)

300 TON KAÇAK VE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Yakalama oranlarında yüzde 483 artış sağlandığı bildirildi.

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