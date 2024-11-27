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"Yenidoğan çetesi" davasında 7. duruşma sona erdi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 7. gününde duruşma sona erdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Yenidoğan çetesi davasında 7. duruşma sona erdi

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Para için bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik davaya tutuksuz sanıkların ifadeleriyle dün devam edildi. Tutuksuz sanıklardan Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız, Medisense ile olan anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı. Yıldız, "Sabit bir ödeme yoktu. Cirodan yüzde 35 pay olarak anlaştık" dedi. Bütün suçlamaları reddeden tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Başhekimi Dr. Cafer Akdur ise, "Ölümlerde ihmalim yok. Ben yenidoğan doktoru değilim, çocuk doktoruyum" sözleriyle savunmasına başladı. Fırat Sarı ve İlker Gönen'i tanımadığını ileri süren Akdur, "Ben anlaşma imzalamadım. Muhtemelen hastane sahipleri imzaladı" dedi.

"CİRODAN YÜZDE 35 PAY"

Yenidoğan servisiyle ilgili olarak Medisense (Yenidoğan çetesi lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı'ya ait) ile anlaşması sorulan Yıldız'a "Ne kadar ödeme yapıyorsunuz?" soruldu. Cevaben, "Sabit bir ödeme yoktu. Cirodan yüzde 35 pay olarak anlaştık" dedi.

"YAŞARSA YAŞAR"

Bahar hemşire ve Fırat Sarı arasında geçen "Kafasından dopamin vermeyin, yaşayacaksa yaşar" tapesi sorulan Koç, "55 günlük bir bebek zor bir bebek. Artık damar yolları kalmadı. Son çare olarak kafadan damar yolu açarız. Çok zor açtık. Damar yolu etkin çalışıyordu. Dopamin küçük damarları zedeleyen bir ilaç. Ama biz yaşamla bağdaşmasa da müdahalemizi yaptık" yanıtını verdi. "Bebek konusunda konuşmamızla ilgili bebek zaten sonradan kötüleşmedi. Bebek geldiği günden beri kötüydü. Halime o gün kötüleyip o gün ölmedi. Ölmesini beklediğimiz bir bebekti" dedi.

3 BEBEĞİN ÖLÜMÜ

Öykü, Havvanur ve Ayaz bebeklerin ölümleriyle ilgili suçlanan Dr. Akdur, yenidoğan yoğun bakımını kimin işlettiğini bilmediğini ileri sürdü.
Hastanede yetkisi olmadığını ileri süren Akdur, "Sembolik olarak 1 yıldır başhekimim. İdare et dediler" diye konuştu.
Savcının "Ölen bebeklerle ilgili meraktan da mı bir şey sormadın?" sorusuna yanıt veren Akdur, "Hayır efendim, ölüm belgesini getiriler, imzalarım" dedi.

DOKTOR OLAMDIĞI İÇİN

Halime bebeğin ölümüyle ilgili iddialara yanıt veren hemşire Ecem Koç, "Çok kötü durumda bir bebekti, entübeydi. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Adrenalini ve CPR'ını yaptım, geri dönmedi bebek. Doktor olmadığı için bebeğe müdahaleyi hemşireler olarak yaptık. Normalde doktor bey Esenyurt'tan geliyor. 'Geliyorum' dedi. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. Ex saati değiştirildi mi değiştirilmedi mi bilmiyorum" diyerek kendini savundu.

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