Antalya’da Rus yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı

Antalya Havalimanı'na teker koyan Rus Azamut Havayolları'na ait 'Sukhoi Superjet 100' tipi uçağın motorunda yangın çıktı. Hızla yönlendirilen ekipler yangına müdahale ederken, 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yangının söndürüldüğü bildirildi. Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı öğrenildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, "Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.