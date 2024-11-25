PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Antalya'da Rus yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı

Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağının motorunda yangın çıktı. 87 yolcu ile 4 mürettebat tahliye edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Antalya’da Rus yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya Havalimanı'na teker koyan Rus Azamut Havayolları'na ait 'Sukhoi Superjet 100' tipi uçağın motorunda yangın çıktı. Hızla yönlendirilen ekipler yangına müdahale ederken, 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yangının söndürüldüğü bildirildi. Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı öğrenildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, "Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

Antalya Havalimanına inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildiAntalya Havalimanına inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi
Antalya Havalimanı'na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00'a kadar iptal edildi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi
Türk Telekom
Kış turizmi başlıyor: Uludağ’ın yeni tarifesi belli oldu! Yılbaşı ücretleri uçuşa geçti
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni
Oteller ünlü isimlerin servet değerindeki sahne ücretlerine isyan etti!
Narin Güran’ın avucundaki saçla ilgili rapor A Haber’de! Organize bir cinayete mi kurban gitti?
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek
Kim Milyoner Olmak İster’de edebiyat bilginizi tazeleyecek 300 bin TL değerindeki Suç ve Ceza sorusu!
Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe’ye 4-2 yenildi
Büyükçekmece’de dehşet veren olay: 4 kişi öldürüp intihar etti | O anlar kameraya yansıdı
PKK’lı elebaşı Duran Kalkan’dan İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz itirafı: Türkiye’nin yeni sistemde yeri yok
KAR TATİLİ olan iller! 25 Kasım hangi illerde okullar tatil? Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
Jose Mourinho için şoke eden iddia! Piyasa için strateji yapıyor
SON DAKİKA