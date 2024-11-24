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CHP'li siyasetçi Nadir Bayram'dan gazeteciye eşkıyalık

Balıkesir Burhaniye'de 19 Kasım'da CHP'den Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Hasan Bayram, Zeytin Efe Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Sataroğlu'nun masada tek başına oturduğu restorana geldi. Sataroğlu'nun masasına yaklaşan Bayram, masadaki şişeyle Sataroğlu'nun başına vurdu, sonra da ensesinden tutup, sürükleyerek yere düşürdü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
CHP’li siyasetçi Nadir Bayram’dan gazeteciye eşkıyalık

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Balıkesir Burhaniye'de 19 Kasım'da CHP'den Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Hasan Bayram, Zeytin Efe Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Sataroğlu'nun masada tek başına oturduğu restorana geldi. Sataroğlu'nun masasına yaklaşan Bayram, masadaki şişeyle Sataroğlu'nun başına vurdu, sonra da ensesinden tutup, sürükleyerek yere düşürdü. Hakan Sataroğlu'nun yere düşmesiyle tekmelemeye başladı. Sataroğlu başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, Hasan Bayram tekmelemeye devam etti. Bayram tutuklandı.

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