"Yenidoğan çetesi" hakim karşısında!

İstanbul'da hasta bebeklerin önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip 10 bebeğin ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada 5. duruşma dün yapıldı. Çete lideri elebaşı Dr. İlker Gönen, şoför Gıyasettin Özdemir ve Dr. Dursun Eryılmaz savunma yaptı:

ŞOFÖR GIYASETTİN ÖZDEMİR

Suçlamaları kabul etmiyorum, ancak hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum. Anlaşmaları hastane yönetimleriyle yaptık. Eşimin Fırat Sarı'nın sahibi olduğu Medisense isimli güzellik sektöründeki şirkette SGK kaydı var. Kendimi Dr. Ali ve Dr. Ahmet olarak tanıttığımı kabul ediyorum.

DR. DURSUN ERYILMAZ

('Dursun abi göbek açmadı, mahvetti' tapesi için) Bu işlem basit bir işlem. Dedikodu yapıldı. ('Bebeği entübe yazalım' tapesi için) Zaten entübe, orada yanlış konuşmuş. ('Eryılmaz'ın diplomasını kullanacağız' tapesi için) Bana böyle bir teklif gelmedi. Gelse de kabul etmezdim.

DR. İLKER GÖNEN

2022 Temmuz ayında Fırat Sarı beni aradı. "Danışman doktora ihtiyacım var" dedi. "Tamam" dedim. Sarı'yla 1.5 yıl çalıştım. Pasif ötanazi diyerek insanların sinir uçlarıyla oynamışlardır. Benim yüzümden 47 kişi bebek katili diye suçlanıyor. Bunun hesabını kim verecek?

Mahkeme Başkanı'nın "İlker ve Çağla'nın bir konuşması var. "Ağzınız bir olsun" diyor. Ne diyorsun?" sorusunu Eryılmaz, "Polisten tedirgin olmuşlardır" diye yanıtladı.

Sanık Özdemir, "Savcı Yavuz Engin art niyetli" deyince Mahkeme Başkanı, "Savcı neden art niyetli oluyor? Görevini yapmışsa bu art niyet mi?" diye cevap verdi.

Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, ifadesinde eşinin Dr. Fırat Sarı'nın sahibi olduğu Medisense isimli güzellik sektöründeki şirkette çalıştığını söyledi.