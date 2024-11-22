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NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geliyor. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 21:12 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 21:12
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek (AA)NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.

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