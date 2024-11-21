Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brezilya dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı

Seçilmiş ABD Başkanı Trump'ın tavrını, göreve başladığında göreceğiz. Savaşları bitirme söylemine inanmak istiyoruz. Sınır ötesi tehditlere tahammülümüz yok. ABD'nin Suriye'den çekilmesinin oluşturacağı yeni duruma da hazırız. Asgari ücrette toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Aslolan enflasyonun kalıcı şekilde düşürülmesidir. Devlet Bey ile ittifakımız, karanlık koridorda, kirli masalarda kurulmadı. Terörsüz Türkiye konusunda aynı görüşteyiz.

BİZİM İTTİFAKIMIZ KİRLİ MASALARDA KURULMADI

Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar yaptı. Cumhur İttifakı'nda uyum ve birliktelik olduğunu anlattı: Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı. Bizim ki sağlam...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Yurda dönüşte uçakta beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Devlet Bey ile bizim yaptığımız görüşme Cumhur İttifakı'nın uyumu, insicamı, birlikteliği ile Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal konjektürde kritik önemdedir.

Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, "al gülüm, ver gülüm" düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın.

Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı.

Ülkemizin 40 yıllık terör kamburundan kurtarma konusundaki hassasiyetlerimiz aynı. "Terörsüz Türkiye" hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik.

Son zamanlardaki tartışmalar bile terör örgütünün Kürt vatandaşlarımızı nasıl istismar ettiğini, yıllarca onlara anlattıkları hikayelerin nasıl boşa düştüğünü göstermiştir.

Terör örgütünün efendilerine sadakatle hizmet dışında ideolojisi de davası da yoktur. Onlar sadece emir alır ve onları yerine getirmeye çalışırlar. Bölgemizdeki gelişmelere göre terörle mücadele stratejimizi yeniliyoruz...

ENFLASYON DÜŞÜŞTE

Başkan Erdoğan, enflasyonun düşüş trendine girdiğini belirterek, "Bizim amacımız vatandaşımızın, toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.