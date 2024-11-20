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Narin'in amcası Salim Güran'ın aracından yeni görüntü! HTS kayıtlarıyla eşleşti: 9 dakika boyunca derede durmuş

"Narin Güran'ın katili kim?" sorusu cevabını arıyor. Türkiye'nin konuştuğu cinayette A Haber ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturacak yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Bugün ise davada tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın aracından yeni görüntüler ekrana getirildi. HTS katıylarıyla eşleşen görüntülerde Amca Salim Güran'ın 22.50 ile 22.59 arasında Eğerturmaz Deresi'nde olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 01:20 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 01:45
Narin’in amcası Salim Güran’ın aracından yeni görüntü! HTS kayıtlarıyla eşleşti: 9 dakika boyunca derede durmuş

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Türkiye "Narin Güran'ı kim, neden öldürdü?" sorusunun cevabını arıyor. Narin Güran cinayetinde sır perdesini aralayacak yeni bilgi ve belgeler ise A Haber ekranlarında paylaşılmaya devam ediyor.

Narin Güran'ın katili kim? (Takvim.com.tr/ foto arşiv)Narin Güran'ın katili kim? (Takvim.com.tr/ foto arşiv)

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar tutuklu olarak yargılanıyor.

Narin Güran cinayetinde yeni delil. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)Narin Güran cinayetinde yeni delil. (A HABER/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

Dün Narin Güran'ın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulunurken bugün ise Amca Salim Güran cephesinde yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bu delil sadece A Haberde! Narin Güranın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulunduBu delil sadece A Haberde! Narin Güranın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu
Bu delil sadece A Haber'de! Narin Güran'ın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu

Narin'in amcası Salim Güran'ın aracından yeni görüntü. (A Haber/ Ekran Görüntüsü)Narin'in amcası Salim Güran'ın aracından yeni görüntü. (A Haber/ Ekran Görüntüsü)

AMCA SALİM GÜRAN^'IN ARACINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
A Haber ekranlarında davada tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın aracından yeni görüntüler gösterildi.

Narin'in amcası Salim Güran'ın aracından yeni görüntü!

Narin'in amcası Salim Güran'ın aracından yeni görüntü. (A Haber/ Ekran Görüntüsü)Narin'in amcası Salim Güran'ın aracından yeni görüntü. (A Haber/ Ekran Görüntüsü)

AMCA 9 DAKİKA BOYUNCA DEREDE DURMUŞ
HTS katıylarıyla eşleşen görüntülerde Amca Salim Güran'ın 22.50 ile 22.59 arasında Eğerturmaz Deresi'nde olduğu ortaya çıktı.

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