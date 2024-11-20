Başkan Erdoğan G20 zirvesinden dünyaya seslendi: İsrail’e zorlayıcı tedbirler şart

İsrail'e sessiz kalanı tarih affetmez. İsrail'e zorlayıcı tedbir şart. Rusya- Ukrayna savaşı bir an önce sonlandırılmalı.

Yeni ABD yönetimi her iki çatışma bölgesinde de barışa giden yolda daha cesur adımlar atmalı. BM TRUMP Güvenlik Konseyi iflas etti.İSRAİL'E



ZORLAYICI TEDBİRLER ŞART

Başkan Erdoğan, G20 zirvesinden dünyaya seslendi. "Gazze'de 2 milyon insan gıda ve suya erişemiyor. İsrail'e zorlayıcı tedbirler uygulanmalı" dedi.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" temasıyla Brezilya Rio De Janerio'da bir araya geldi. Bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ardından basın toplantısı düzenledi. "Biz İsrail ile ticari ilişkileri kestik. İsrail cumhurbaşkanının gitmesiyle ilgili hava hattımızı kullanmasına müsaade etmedik" diyen Erdoğan, savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşların iflas ettiğini, bunun en başında da BM Güvenlik Konseyi'nin geldiğini belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: Ukrayna'nın ABD füzelerini kullanması olumsuz etki yapar. Nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın olumlu bir yanı vardır diyemeyiz. Rusya'nın attığı bu adım NATO yetkilileri tarafından düşünülmelidir, bu adım gözden geçirilmelidir.

FOTO ŞOK!

Başkan Erdoğan'ın da katıldığı G20 aile fotoğrafı çekimine Biden, Meloni ve Trudeau yetişemedi. Liderler gülme krizine girdi.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, zirvede bir araya geldi.