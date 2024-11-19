PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türk gemisi Aden Körfezi’nde füze saldırısına uğradı!

İstanbul merkezli Oras Shipping’e ait Anadolu S adlı dökme yük gemisi, Aden Körfezi’nde seyir halindeyken iki füze saldırısına uğradı. Gemide 10 Türk olmak üzere toplam 22 personelin bulunduğu açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 19:01
Türk gemisi Aden Körfezi’nde füze saldırısına uğradı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul merkezli "Oras Shipping" firmasına ait, Panama bayraklı Anadolu S adlı kuru yük gemisi, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde Aden Körfezi'nde seyir halindeyken iki füze saldırısına uğradı.

İlk saldırı, 17 Kasım'da geminin yaklaşık 500 metre pupa yönüne düşerken, 18 Kasım'daki ikinci saldırı ise füzenin geminin pupa yönünden yaklaşık 1 deniz mili uzağına düşmesiyle gerçekleşti.

17 Kasım ve 18 Kasım’da iki saldırı düzenlendi (Fotoğraf: AA)17 Kasım ve 18 Kasım’da iki saldırı düzenlendi (Fotoğraf: AA)

GEMİDE 10 TÜRK MÜRETTEBAT GÖREV YAPIYOR

Her iki saldırıda da gemide herhangi bir hasar meydana gelmezken, personelde de yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Karaçi Limanı'na kuru gıda taşıyan gemide 10 Türk olmak üzere toplam 22 personelin bulunduğu ifade edildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Tutuklu hemşire itiraf etti: Fırat Sarı’nın payı yüzde 40
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde programda neler var? | Gözler 19.00’da
CHP 15 Temmuz’dan önce 17-25 Aralık’tan sonra CIA ve MOSSAD’la neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!
Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliğiyle savunma: Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir
İmamoğlu Necati Özkan’a söylettirdi... Sende ülke yönetecek vizyon yok Mansur Yavaş | Rockstar diye gazladı İBB’nin bitik karnesini görmedi
Nükleer savaşa adım adım! Biden yetki verdi Ukrayna ATACMS füzeleriyle Rusya’yı vurdu! Putin’den doktrin hamlesi
Biden giderayak ateşledi... Nedir bu ATACMS füzesi? Menzili ve hedefleri...
CHP savaşa saf tuttu: Ekrem İmamoğlu’ndan hem Mansur Yavaş’a hem Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme!
Türkiye A Ligi için sahnede! Montella Karadağ maçı 11’ini belirledi
Tel Aviv’e Fetih 110 İsrail’e Hizbullah darbesi! Askeri üs vuruldu hasar ortaya çıktı
Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Gardi’ye tam yetki
ASGARİ ÜCRETLE 8 KALEM DEĞİŞİYOR | SGK prim ödemeleri - 65 yaş aylığı - kıdem tazminatı... İşte 2025 zamlı ücretler!
Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek
Çocuklarının boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Adliyede başka emniyette başka... | PKK paylaşımları!
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ’görüş ayrılığı’ iddialarına tepki: Köşebaşı fitnebazlar iyice azıttı Cumhur İttifakı Türkiye’dir
SON DAKİKA