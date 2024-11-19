İstanbul merkezli "Oras Shipping" firmasına ait, Panama bayraklı Anadolu S adlı kuru yük gemisi, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde Aden Körfezi'nde seyir halindeyken iki füze saldırısına uğradı.

İlk saldırı, 17 Kasım'da geminin yaklaşık 500 metre pupa yönüne düşerken, 18 Kasım'daki ikinci saldırı ise füzenin geminin pupa yönünden yaklaşık 1 deniz mili uzağına düşmesiyle gerçekleşti.

17 Kasım ve 18 Kasım’da iki saldırı düzenlendi (Fotoğraf: AA)

GEMİDE 10 TÜRK MÜRETTEBAT GÖREV YAPIYOR

Her iki saldırıda da gemide herhangi bir hasar meydana gelmezken, personelde de yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Karaçi Limanı'na kuru gıda taşıyan gemide 10 Türk olmak üzere toplam 22 personelin bulunduğu ifade edildi.