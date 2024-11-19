Merkez Bankası Resmi Gazete’de yayımladı! Yeni paralar tedavüle çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 5 TL ve 50 TL banknotları bugünden itibaren piyasaya süreceğini açıkladı.
TCMB'nin konu ile ilgili ilanına göre, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.
Merkez Bankası. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
50 TL'lik banknot. (Takvim.com.tr / Arşiv)
ÖNCEKİ TERTİPLERLE AYNI OLACAK
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.