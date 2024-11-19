PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Merkez Bankası Resmi Gazete'de yayımladı! Yeni paralar tedavüle çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 5 TL ve 50 TL banknotları bugün tedavüle girecek. Banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait imzalar yer alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:41 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:41
Merkez Bankası Resmi Gazete’de yayımladı! Yeni paralar tedavüle çıkıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 5 TL ve 50 TL banknotları bugünden itibaren piyasaya süreceğini açıkladı.

TCMB'nin konu ile ilgili ilanına göre, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

Merkez Bankası. (Takvim.com.tr / Arşiv)Merkez Bankası. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

50 TL'lik banknot. (Takvim.com.tr / Arşiv)50 TL'lik banknot. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ÖNCEKİ TERTİPLERLE AYNI OLACAK
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA