Merkez Bankası Resmi Gazete’de yayımladı! Yeni paralar tedavüle çıkıyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 5 TL ve 50 TL banknotları bugünden itibaren piyasaya süreceğini açıkladı. TCMB'nin konu ile ilgili ilanına göre, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

Merkez Bankası. (Takvim.com.tr / Arşiv) Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.