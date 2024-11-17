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Yasadışı bahse hapis cezası! AK Parti ve Adalet Bakanlığı düğmeye bastı! 10. Yargı paketiyle Meclis'e sunulacak

Ünlü isimlerin gözaltına alınmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen yasadışı bahis sorunu hakkında Adalet Bakanlığı ve AK Parti düğmeye bastı. 10. Yargı paketiyle Meclis’e sunulacak yeni düzenlemeye göre, para cezası olan “yasadışı bahse” hapis cezası geliyor.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 07:32 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 07:40
Yasadışı bahse hapis cezası! AK Parti ve Adalet Bakanlığı düğmeye bastı! 10. Yargı paketiyle Meclis’e sunulacak

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AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü 10'uncu yargı paketinin en önemli hedefi toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler olacak.

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Toplumda infial yaratacak suçları işleyenler belli bir süre cezaevine girmek zorunda kalacak. Teklife trafik güvenliği ve silahla havaya ateş etme ile ilgili suçlar da dâhil edildi.

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MAKAS, DRİFT, YOL KESME: Trafik magandalarının trafikte makas atma, yol kesme gibi eylemlerinin önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) trafik güvenliği ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılacak.

Trafikte drift ve makas atanlara verilecek cezalar artırılacak. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde para cezası (drift 32 bin, makas 6 bin 439 lira) veriliyor. Yapılacak düzenleme ile cezanın alt ve üst sınırı artırılacak.

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DÜĞÜN VE NİŞANLARI KARIŞTIRANLAR: TCK ve Kabahatler Kanunu'nun 'toplumun huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik suçlar'la ilgili maddeleri gözden geçiriliyor. Özellikle ruhsatsız silahlarla ilgili 'meskûn mahaller, düğünler, nişanlar, kalabalık ortamlarda' havaya ateş edilmesine ilişkin cezalar da artırılacak. Şehir magandalarının cezaevine girmesi, bazı olaylarda da tutuklu yargılanması sağlanacak.

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YASADIŞI BAHİS: AK Parti ve ilgili bakanlıklar, bir süredir yasadışı bahsin önüne geçmek için yapılacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar sırasında konu tüm detayları ile masaya yatırıldı. TCK kapsamında sadece yasadışı bahis oynatanlara ceza verilmesi sorunu çözmediği için oynayanlara yönelik de yaptırım uygulanması gündeme geldi.

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Sabah'ta yer alan habere göre, Şu anda yasadışı bahis oynayanlara sadece Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası (5 ila 20 bin lira arasında) veriliyor. Yasadışı bahis oynamanın bir suç olarak TCK'ya girmesi gündemde. Bu durumda yasadışı bahis oynamak da hapis cezasını gerektiren bir suç olacak.

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