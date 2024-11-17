Yasadışı bahse hapis cezası! AK Parti ve Adalet Bakanlığı düğmeye bastı! 10. Yargı paketiyle Meclis’e sunulacak

Takvim Foto Arşiv DÜĞÜN VE NİŞANLARI KARIŞTIRANLAR: TCK ve Kabahatler Kanunu'nun 'toplumun huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik suçlar'la ilgili maddeleri gözden geçiriliyor. Özellikle ruhsatsız silahlarla ilgili 'meskûn mahaller, düğünler, nişanlar, kalabalık ortamlarda' havaya ateş edilmesine ilişkin cezalar da artırılacak. Şehir magandalarının cezaevine girmesi, bazı olaylarda da tutuklu yargılanması sağlanacak.

Takvim Foto Arşiv YASADIŞI BAHİS: AK Parti ve ilgili bakanlıklar, bir süredir yasadışı bahsin önüne geçmek için yapılacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar sırasında konu tüm detayları ile masaya yatırıldı. TCK kapsamında sadece yasadışı bahis oynatanlara ceza verilmesi sorunu çözmediği için oynayanlara yönelik de yaptırım uygulanması gündeme geldi.