PKKsevici Evren Barış Yavuz’a CHP’den ihale kıyağı! Önce Esenyurt sonra Beyoğlu!

"ALEVİLERİN NEDEN BİR PKK'SI OLMALIYDI" BAŞLIKLI YAZI VE BAYKAR'A İFTİRA CHP 'nin seçim kampanyasında aktif rol alan Evren Barış Yavuz , "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı ve BAYKAR'a İsrail 'e yakıt satma iftirasında bulunduğu "Jet yakıtı satmışlar" şeklindeki sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmış hakkında 16 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğnce düzenlenen rapora göre, Yavuz hakkında daha önceden "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gibi suçlardan soruşturmalar yürütüldüğü, ayrıca Yavuz'un Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenciyken terör örgütü PKK tarafından düzenlenen yürüyüşlere katıldığına ilişkin bilgiler elde edildiği aktarıldı.

16 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Lütfü Haluk Bayraktar , Selçuk Bayraktar ve Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "müşteki" sıfatıyla yer almıştı.

Evren Barış Yavuz (Takvim.com.tr)

PKK PROPAGANDASINDAN YARGILANMIŞ

UYAP kayıtlarına göre de iddianamede, Yavuz'a 2018'deki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis verildiği ancak ertelenen bu hükmün henüz kesinleşmediği bilgisine yer verildi.

İddianamede, Evren Barış Yavuz'un "Alevilerin Neden Bir PKK'si olmalıydı?" başlıklı yazısında ise devlete karşı silahlı mücadeleyi meşru gösterdiği, bunun için de PKK'yı örnek verdiği kaydedildi.

Yavuz'un, PKK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığı dile getirildi.