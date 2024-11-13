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PKKsevici Evren Barış Yavuz'a CHP'den ihale kıyağı! Önce Esenyurt sonra Beyoğlu!

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısında terör örgütünü öven ve BAYKAR'a "İsrail'e jet yakıtı satıyor" iftirasını atan PKKsevici Evren Barış Yavuz'un CHP'li belediyelerin ihaleleriyle ihya edildiği ortaya çıktı. CHP'nin yandaş kıyağı sonrası akıllara Yavuz'un sosyal medyasında Dersim İsyanı elebaşlarından Seyit Rıza'dan TİKKO teröristi Barbara'ya kadar birçok paylaşımı geldi. İşte CHP'nin 'Yavuz' yandaşı ve terör propagandası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:07 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:35
PKKsevici Evren Barış Yavuz’a CHP’den ihale kıyağı! Önce Esenyurt sonra Beyoğlu!

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CHP'li belediyelerin yandaşları ihya ettikleri ihaleler tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor.

CHP'nin İstanbul'daki seçimlerinde aktif rol alan ve PKK seviciliği ile tanınan Evren Barış Yavuz'un, CHP'li belediyeler tarafından kıyak ihalelerle ödüllendirildiği görüldü.

Beyoğlu Belediyesi'nin söz konusu ihalesi (Takvim.com.tr)Beyoğlu Belediyesi'nin söz konusu ihalesi (Takvim.com.tr)

CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nin Ağustos ayında Evren Barış Yavuz'a, sosyal medya danışmanlığı adı altında 1 milyon 576 bin TL değerinde ihale verdiği görüldü. Yavuz'un sosyal medya danışmanlığı adı altında nasıl bir hizmet verdiği ise bilinmiyor.

Esenyurt Belediyesi'nin ihale evrağı (Takvim.com.tr)Esenyurt Belediyesi'nin ihale evrağı (Takvim.com.tr)

ESENYURT BELEDİYESİ'NE LOGO TASARIMI
Yavuz'un, 2021 yılında da CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden logo tasarımı adı altında 338 bin TL bedelli ihale aldığı ortaya çıktı.

Barış Evren Yavuz'un skandal yazısı (Takvim.com.tr)Barış Evren Yavuz'un skandal yazısı (Takvim.com.tr)

"ALEVİLERİN NEDEN BİR PKK'SI OLMALIYDI" BAŞLIKLI YAZI VE BAYKAR'A İFTİRA
CHP'nin seçim kampanyasında aktif rol alan Evren Barış Yavuz, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı ve BAYKAR'a İsrail'e yakıt satma iftirasında bulunduğu "Jet yakıtı satmışlar" şeklindeki sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmış hakkında 16 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

CHP'nin ihale yağdırdığı Evren Barış Yavuz'un BAYKAR yalanı (Takvim.com.tr)CHP'nin ihale yağdırdığı Evren Barış Yavuz'un BAYKAR yalanı (Takvim.com.tr)

16 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Lütfü Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "müşteki" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğnce düzenlenen rapora göre, Yavuz hakkında daha önceden "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gibi suçlardan soruşturmalar yürütüldüğü, ayrıca Yavuz'un Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenciyken terör örgütü PKK tarafından düzenlenen yürüyüşlere katıldığına ilişkin bilgiler elde edildiği aktarıldı.

Evren Barış Yavuz (Takvim.com.tr)Evren Barış Yavuz (Takvim.com.tr)

PKK PROPAGANDASINDAN YARGILANMIŞ
UYAP kayıtlarına göre de iddianamede, Yavuz'a 2018'deki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis verildiği ancak ertelenen bu hükmün henüz kesinleşmediği bilgisine yer verildi.

İddianamede, Evren Barış Yavuz'un "Alevilerin Neden Bir PKK'si olmalıydı?" başlıklı yazısında ise devlete karşı silahlı mücadeleyi meşru gösterdiği, bunun için de PKK'yı örnek verdiği kaydedildi.

Yavuz'un, PKK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığı dile getirildi.

PKK'ya silahlı destek veren Antifa'nın logosunu dövme yaptırmış (Takvim.com.tr)PKK'ya silahlı destek veren Antifa'nın logosunu dövme yaptırmış (Takvim.com.tr)

TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA PARA İLİŞKİSİ BULUNUYOR
Türkiye karşıtlığı ile bilinen ünlü Friedrich Ebert Stiftung (FES) isimli Sivil Toplum Kuruluşu ile para ilişkisi bulunan Evren Barış Yavuz, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği için daha önce de gözaltına alınmıştı.

PKK'YA SİLAHLI DESTEK VEREN ÖRGÜTÜN LOGOSUNU DÖVME YAPTIRMIŞ
Kolundaki dövme PKK'ya silahlı destek veren Antifa isimli örgütün sembolü ve Evren Barış Yavuz, bu sembolü göstermekten gurur duyuyor.

TİKKO teröristine özlem paylaşımı (Takvim.com.tr)TİKKO teröristine özlem paylaşımı (Takvim.com.tr)

TİKKO TERÖRİSTİNE ÖZLEM
Yavuz'un TSK ile girdiği silahlı çatışmada ölen terör örgütü TKP/ML-TİKKO teröristi Anna Barbara Kistler'e özlem paylaşımı yaptığı da ortaya çıktı.

Dersim İsyanı elebaşlarından Seyit Rıza hayranlığı (Takvim.com.tr)Dersim İsyanı elebaşlarından Seyit Rıza hayranlığı (Takvim.com.tr)

SEYİT RIZA HAYRANLIĞI
CHP'nin ihaleler yağdırdığı Yavuz'un aynı zamanda Dersim İsyanı elebaşlarından Seyit Rıza hayranlığını dışa vurduğu paylaşımları da hafızalarda. İdam edilen Seyit Rıza'nın resmini X hesabından paylaşan Yavuz, "Seni seviyoruz, seni seveni de seviyoruz" yazmıştı.

SEYİT RIZA VE DERSİM İSYANI
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Ankara Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "50 Soruda PKK/PYD terör örgütü" kitabında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sürecinde PKK'nın öncülü bölücü örgütler ve isyanların nasıl ve hangi dış güçlerin desteğiyle ortaya çıktığı sorusu da yer aldı.

Bu bölümde, etnik Kürt ayrılıkçı hareketlerin özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş aşamasında yabancı güçlerin de kışkırtmasıyla ayrılıkçı bir özellik göstermeye başladığı belirtildi. Kitapta, 1937'deki Seyit Rıza ve Dersim isyanının bu bağlamda önemli olduğu kaydedildi.

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