PKKsevici Evren Barış Yavuz’a CHP’den ihale kıyağı! Önce Esenyurt sonra Beyoğlu!

Dersim İsyanı elebaşlarından Seyit Rıza hayranlığı (Takvim.com.tr)
SEYİT RIZA HAYRANLIĞI
CHP'nin ihaleler yağdırdığı Yavuz'un aynı zamanda Dersim İsyanı elebaşlarından Seyit Rıza hayranlığını dışa vurduğu paylaşımları da hafızalarda. İdam edilen Seyit Rıza'nın resmini X hesabından paylaşan Yavuz, "Seni seviyoruz, seni seveni de seviyoruz" yazmıştı.
SEYİT RIZA VE DERSİM İSYANI
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Ankara Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "50 Soruda PKK/PYD terör örgütü" kitabında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sürecinde PKK'nın öncülü bölücü örgütler ve isyanların nasıl ve hangi dış güçlerin desteğiyle ortaya çıktığı sorusu da yer aldı.
Bu bölümde, etnik Kürt ayrılıkçı hareketlerin özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş aşamasında yabancı güçlerin de kışkırtmasıyla ayrılıkçı bir özellik göstermeye başladığı belirtildi. Kitapta, 1937'deki Seyit Rıza ve Dersim isyanının bu bağlamda önemli olduğu kaydedildi.