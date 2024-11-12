Kaz Dağları’ndaki talanın ardından İmamoğlu ailesi çıktı!

İstanbul'un CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'unun sosyal medya üzerinden yaptığı Kaz Dağları paylaşımı alay konusu oldu.

Dilek İmamoğlu, Kaz Dağları'nda binlerce ağacın kesildiği iddialarını sosyal medya hesabından dile getirdi. Ancak yapılan paylaşımların ardından, söz konusu talanın, İmamoğlu ailesinin gerçekleştirdiği bir inşaat projesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ve kayınpederi Hasan İmamoğlu, 11 bin 925 metrekarelik arazide yüzlerce ağacı keserek 11 villa inşa ettiği ortaya çıktı.

Dilek İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Kaz Dağları'nda rant uğruna binlerce ağaç kesiliyor. Doğaya düşman bu tutumun karşısında dünyamızı korumak, hayvanların sesi olmak, geleceğimizi savunmak için yine büyük bir mücadele veriliyor. Artık yeter; ağaçlara, doğaya, canlara dokunmayın!" ifadelerini kullanmıştı.