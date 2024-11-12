Kaz Dağları’ndaki talanın ardından İmamoğlu ailesi çıktı!

İstanbul'un CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'unun sosyal medya üzerinden yaptığı Kaz Dağları paylaşımı alay konusu oldu.
Dilek İmamoğlu, Kaz Dağları'nda binlerce ağacın kesildiği iddialarını sosyal medya hesabından dile getirdi. Ancak yapılan paylaşımların ardından, söz konusu talanın, İmamoğlu ailesinin gerçekleştirdiği bir inşaat projesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ve kayınpederi Hasan İmamoğlu, 11 bin 925 metrekarelik arazide yüzlerce ağacı keserek 11 villa inşa ettiği ortaya çıktı.
Dilek İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Kaz Dağları'nda rant uğruna binlerce ağaç kesiliyor. Doğaya düşman bu tutumun karşısında dünyamızı korumak, hayvanların sesi olmak, geleceğimizi savunmak için yine büyük bir mücadele veriliyor. Artık yeter; ağaçlara, doğaya, canlara dokunmayın!" ifadelerini kullanmıştı.
10 adet lüks, havuzlu villa inşa etmişler (Fotoğraf: Sabah.com.tr)
3 YIL İÇİNDE 10 ADET HAVUZLU LÜKS VİLLA DİKMİŞ
Sabah'ta yer alan habere göre, Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanı başında, İmamoğlu ailesine ait 11 bin 925 metrekarelik bir arazi bulunuyor. Yıllara yayılan uydu görüntülerinde, bu alandaki yüzlerce ağacın kesildiği net bir şekilde görülüyor. İmamoğlu ailesi, söz konusu araziye son üç yıl içinde 10 adet lüks, havuzlu villa inşa ederken, bölgedeki CHP'li belediyelerin buna müdahale etmek yerine, projeye onay verdikleri iddia ediliyor.
Kaz Dağları'ndaki talan uydu görüntülerine takıldı (Fotoğraf: Sabah.com.tr)
İmamoğlu ailesinin Kaz Dağları'nda yer alan arsalarında gerçekleştirilen ağaç kesimiyle ilgili Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan sorgulamalarda, İmamoğlu ailesine ait bazı ada ve parsellerde dairelerin inşa edildiği ve arsa olarak görünen alanlarda ağaçların bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun Çanakkale Eceabat Bigali Köyü'nde bulunan 478.89 metrekarelik kargir evinin çevresinde de ağaçların bulunduğu gözlendi. Bu evlerin de ağaçlar kesilerek inşa edildiği iddia ediliyor.