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Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 21:08 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 21:15
Emine Erdoğan, COP29’da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.



Emine Erdoğan, COP29 kapsamında BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı unvanıyla COP29 Mavi Bölge'deki alanda BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Görüşmede Emine Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş eşlik etti. Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alındı.

Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü



Emine Erdoğan, görüşmede ayrıca, başkanlığını yürüttüğü BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun çalışmaları hakkında da Guterres'e bilgi verdi.



EMİNE ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guterres ile COP29 vesilesiyle Bakü'de görüştüklerini belirtti.Görüşmede, Guterres ile küresel iklim hedeflerine ulaşma yolunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduğum Sayın Genel Sekreter'in bu kritik süreçte gösterdiği liderlik ve yapıcı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

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