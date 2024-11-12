Emine Erdoğan, COP29’da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü





EMİNE ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guterres ile COP29 vesilesiyle Bakü'de görüştüklerini belirtti.Görüşmede, Guterres ile küresel iklim hedeflerine ulaşma yolunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduğum Sayın Genel Sekreter'in bu kritik süreçte gösterdiği liderlik ve yapıcı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."