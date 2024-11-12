Başkan Erdoğan’dan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde dünyaya net mesaj: İsrail tecrit edilmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu:



İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamda bugüne kadar yüzde 70'i çocuk ve kadın 50 bin Filistinli şehit oldu. Netanyahu hükümeti bir yandan İran'a yönelik askeri gerilimi tırmandırırken diğer yandan Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.



İsrail insani yardımların bile Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor. Sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir.



Bir avuç Batılı ülke İsrail'e askeri siyasi ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması maalesef sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır. İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmesi son derece önemlidir.

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