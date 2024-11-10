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Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün Çankaya Köşkü'nde toplanıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün Çankaya Köşkü’nde toplanıyor!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak.

Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Başkan Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 2015 yılında geçilmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde kabine toplantısı yapılmamıştı.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkünde toplanıyorBaşkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkünde toplanıyor
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

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Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
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