HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! Beklenen yağış geliyor! Plan yapanlar dikkat

Hafta sonu planı yapanlar "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Merak edilen sorunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi)
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SALI GÜNÜNE DİKKAT
MGM Salı günü hava sıcaklıklarının İstanbul'da 9 dereceye kadar düşeceğini de bildirdi. Pazartesi günü kesilen yağış Salı günü hava sıcaklıklarının yeniden düşmesiyle birlikte devam edecek.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
EDİRNE, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu