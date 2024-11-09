HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! Beklenen yağış geliyor! Plan yapanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi) EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR, 14°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ, 21°C Az bulutlu ve açık İZMİR, 21°C Az bulutlu ve açık MUĞLA, 21°C Az bulutlu ve açık

Takvim Foto Arşiv AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. ADANA, 27°C Az bulutlu ve açık ANTALYA, 26°C Az bulutlu ve açık ISPARTA, 19°C Parçalı ve az bulutlu MERSİN, 26°C Az bulutlu ve açık

Takvim Foto Arşiv İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. ANKARA, 15°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR, 15°C Az bulutlu ve açık KAYSERİ, 14°C Az bulutlu KONYA, 13°C Az bulutlu ve açık

Takvim Foto Arşiv BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. BOLU, 14°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU, 13°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP, 18°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu ZONGULDAK, 15°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

Takvim Foto Arşiv ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. RİZE, 16°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN, 17°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT, 14°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON, 16°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. AĞRI, 12°C Az bulutlu ve açık ERZURUM, 10°C Az bulutlu ve açık MALATYA, 15°C Az bulutlu ve açık VAN, 11°C Az bulutlu ve açık Takvim Foto Arşiv GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. DİYARBAKIR, 18°C Az bulutlu GAZİANTEP, 20°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN, 17°C Az bulutlu ŞANLIURFA, 22°C Az bulutlu