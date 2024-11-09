SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Antalya-Van seferini yapan uçak havadaki cisim yüzünden Van'a inemedi

Antalya-Van seferini yapan SunExpress'e ait uçak, Van semalarında görünen menşei tespit edilemeyen cisim nedeniyle Diyarbakır'a yönlendirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 13:48 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 14:01
Antalya-Van seferini yapan uçak havadaki cisim yüzünden Van’a inemedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'dan Van'a seyahat etmek üzere dün akşam saat 17.05'te havalanan bir yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na inişe geçtiği sıralarda havada kimliği belirsiz bir cisim tespit edildiği için Diyarbakır'a yönlendirildi.

SunExpress'e ait uçak, saat 17.05'te Antalya'dan kalktıktan sonra, Van'a inişi sırasında kule görevlileri tarafından uyarı alarak rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Kontrol kulesinden alınan talimat üzerine, Van Ferit Melen Havalimanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş gerçekleştiren uçaktaki yolcular, durum hakkında kabin görevlileri tarafından bilgilendirildi.
Van semalarında panik anları (İHA)Van semalarında panik anları (İHA)

"EMNİYETTEN HAVA SAHASI TARAMASI"
Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtemel bir tehdide karşı hava sahasında insansız hava araçları kullanarak detaylı bir tarama yaptı.

Yapılan geniş çaplı araştırmalarda herhangi bir cisme rastlanmadığı öğrenildi. SunExpress'e ait Antalya-Van uçağı, Diyarbakır'a yaptığı zorunlu inişin ardından, iniş izni alması durumunda yeniden havalanmak için havaalanında beklemeye devam ediyor.

Yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliği için gerekli tüm önlemler alındıktan havaalanında beklemeye başladılar. Uçuş izni çıkınca Diyarbakır'dan havalanan uçak saat 22.10 sularında Van Ferit Melen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında üçüncü gün! Güran ailesinin 9 yeni tanık dinlendi Nevzat Bahtiyar’a keşif görüntüleri izletildi
Trump’ın Orta Doğu politikası Tiffany’nin kocasında saklı! Dünür Massad Boulos’un gizli görevi
CHP’de Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilleri Özgür Özel’e yükleniyor!
Donald Trump, Suriye’den ABD askerlerini çekecek iddiası tutuşturdu! Terörist Mazlum Kobani’nin bizi bırakma seslenişi
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
Sen nasıl bir annesin! Oğlunun adını kullanıp açtığı kanalda cinsel içerikli video satıyor
Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! 3 yıllık sözleşme
DEM’i bozuk PKK’lılar Batman’ı karıştırma peşinde! Markete molotof atıp ağaçları söktüler
Osimhen’i Galatasaray’a o getirecek!
Tel Aviv’e destek ABD’ye pahalıya patladı! İsrail gazetesi ‘Trump Netanyahu’yu iktidardan indirecek’ dedi
Galatasaray’da Okan Buruk tehlikesi!
CHP’li Sevda Erdan Kılıç araç filosu yalanını söyledi trol medyası manşetlere taşıdı! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama
Yok artık Cimbom! Salah’a rekor teklif
ABD Adalet Bakanlığı’ndan İran’a suç duyurusu: Trump’a suikast iddiası! Mar-a-Logo’da robot köpekler devriye geziyor
SON DAKİKA