Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Trump ile samimi bir görüşme yaptık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan gezisini tamamladı. Dönüşte ABD seçimlerinden belediyeler, atamalaa kadar gündeme dair pek çok konuda açıklamalar yaptı:

Trump ile samimi bir görüşme yaptık. O esnada Musk ile yemekteydi. Türkiye'ye yönelik güzel ifadeleri oldu.

İsrail'le ticari ilişkileri kestik. Bundan sonraki süreçte de kesmiş olarak yolumuza devam edeceğiz.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize bağlıyız. Onlardan vizyoner bir yaklaşım bekliyoruz.

Terörle mücadelemiz değişmeyecek. Sınırlarımızın ötesinde teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola yürüme hakkı vermez. Milletin imkanlarını, terör baronlarına peşkeş çektirmeyiz.

CHP'li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa hesabı sorulur.

TRUMP'LA MÜMKÜN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sonrasında yurda döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sayın Trump ile samimi bir görüşme yaptık. O esnada aile yemeğindeydiler. Elon Musk ve çocuğu yanındaydı. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye ile ilgili de güzel ifadeleri oldu. Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki davetimize icabet eder. Çünkü ABD ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var.

Başta, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere pek çok sınama ile karşı karşıyayız. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri iş birliği ile bunların üstesinden gelmek mümkün. Trump'ın başkanlığıyla birlikte bölgesel ve küresel çapta yaşanan savaşların ve krizlerin son bulmasını ümit ediyorum. Sayın Trump'la daha önceki başkanlık döneminde de beraber çalıştık. Türkiye ve ABD'nin model ortaklığı tartışılmaz.

Örneğin Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin çekilmesi konusunu değerlendireceğiz. PKK/PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalarını nasıl olacak? İsrail'e sağlanan silah desteğini kesmesinin iyi bir başlangıç olabileceğini söyleyebilirim. -

Muhalefet yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz.

Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil (Konser ödemeleri). Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım.

Enflasyon sürekli olarak inişte olacaktır. Hatırlayın Mehmet Bey'in yine Maliye Bakanı olduğu dönemlerde faiz 4 küsür enflasyon da 5,6'ya kadar düşmüştü. Şimdi bunu yeniden inşallah ülkemizin gündemine getireceğiz.