Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZFAŞ’ın şirket kartıyla alkol almışlar

Şirketin ciddi bir nakit darlığı içine düştüğünü rapor eden denetçi, raporun sonucu bölümünde İZFAŞ'ın 2023 yılı net zararının 151 milyon 110 bin107,26 TL, geçmiş yıllar zararlarının ise 95 milyon 811 bin 734,09 TL olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZFAŞ'ın skandalı Sayıştay raporunda

BAŞKAN DANIŞMANINA ÖZEL HARCAMA

Raporda, şirketle bağı olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin giderlerinin şirket tarafından karşılanmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

DANIŞMAN GİDERLERİ ŞİRKETTEN KARŞILANMIŞ

Raporda "Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanlarından olan O. K.E.'nin yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde 199 bin 002 TL tutarında harcama yaptığı bu harcamaların da İZFAŞ tarafından karşılandığını görüldü.

BENZİN VE KİRALAMA BEDELLERİ DE İZFAŞ'IN KASASINDAN ÖDENMİŞ

Yine şirketin hesaplarından aynı kişinin seyahat gideri olarak 127 bin 353,91 harcama yaptığını belirten denetçi, şirket tarafından kiralanmış araçlardan bir tanesinin de yine danışmana tahsis edildiğini, aracın akaryakıt giderlerinin de yine İZFAŞ tarafından ödendiğini belirtti. Denetçi konuya ilişkin olarak hazırladığı sonuç raporunda "Bu kapsamda 2023 yılı için toplam 1.002,48 litrelik yakıt bedeli ile 216 bin 639,00 TL tutarındaki araç kiralama bedeli şirket tarafından ödenmiştir. Şirketin kendi faaliyetleri kapsamında olmayan harcamaların şirket kaynaklarından karşılanmaması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.