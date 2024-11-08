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Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZFAŞ'ın şirket kartıyla alkol almışlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı fuarcılık şirketi İZFAŞ’ın 2023 yılına ilişkin Sayıştay raporunda bir skandal ortaya çıktı. Denetçilerin incelemesinde İzmirlinin parasının nasıl saçıldığı gözler önüne serildi. Yapılan denetimlerde şirket personeli olmayan bir kişinin şirket kartıyla kaldığı otelde yediği yemek ve alkolün ücretini ödediği tespit edildi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Onur Kadir Eryüce’nin giderlerinin mevzuata aykırı şekilde İZFAŞ tarafından karşılandığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 17:08
Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZFAŞ’ın şirket kartıyla alkol almışlar

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Sayıştay'ın 2023 yılına ilişkin yaptığı denetimler şirketin mali açıdan içine düştüğü zor durumu da gözler önüne serildi.

İZFAŞ’ın parasıyla alem yapmışlar! (Takvim Foto Arşiv)İZFAŞ’ın parasıyla alem yapmışlar! (Takvim Foto Arşiv)

BORÇLAR BİN ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 116 ARTMIŞ
Denetçi hazırladığı raporda İZFAŞ'ın borçlarının 2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 116 oranında arttığına dikkat çekti. Denetçi raporunda borçlar artarken şirketin 2023 yılında alacaklarının sadece yüzde 3'ünü tahsil edebildiğinin altını çizdi.

Şirketin ciddi bir nakit darlığı içine düştüğünü rapor eden denetçi, raporun sonucu bölümünde İZFAŞ'ın 2023 yılı net zararının 151 milyon 110 bin107,26 TL, geçmiş yıllar zararlarının ise 95 milyon 811 bin 734,09 TL olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZFAŞ'ın skandalı Sayıştay raporunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZFAŞ'ın skandalı Sayıştay raporunda

BAŞKAN DANIŞMANINA ÖZEL HARCAMA
Raporda, şirketle bağı olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin giderlerinin şirket tarafından karşılanmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

DANIŞMAN GİDERLERİ ŞİRKETTEN KARŞILANMIŞ
Raporda "Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanlarından olan O. K.E.'nin yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde 199 bin 002 TL tutarında harcama yaptığı bu harcamaların da İZFAŞ tarafından karşılandığını görüldü.

BENZİN VE KİRALAMA BEDELLERİ DE İZFAŞ'IN KASASINDAN ÖDENMİŞ
Yine şirketin hesaplarından aynı kişinin seyahat gideri olarak 127 bin 353,91 harcama yaptığını belirten denetçi, şirket tarafından kiralanmış araçlardan bir tanesinin de yine danışmana tahsis edildiğini, aracın akaryakıt giderlerinin de yine İZFAŞ tarafından ödendiğini belirtti. Denetçi konuya ilişkin olarak hazırladığı sonuç raporunda "Bu kapsamda 2023 yılı için toplam 1.002,48 litrelik yakıt bedeli ile 216 bin 639,00 TL tutarındaki araç kiralama bedeli şirket tarafından ödenmiştir. Şirketin kendi faaliyetleri kapsamında olmayan harcamaların şirket kaynaklarından karşılanmaması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Şirket kartıyla alem yapmışlarŞirket kartıyla alem yapmışlar

ŞİRKET KARTIYLA OTELDEN ALKOLLÜ İÇECEK HARCAMASI
Sayıştay raporunda şirket kredi kartlarının amacının dışında ve şirket personeli olmayan kişiler tarafından kullanıldığı da gözler önüne serildi. Denetçi hazırladığı raporda "Kredi kartlarının şirket personeli olmayan üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Örnek olarak, 19 Ocak 2023 tarihli ödeme evrakında, otelden alkollü içecek ve yemek hizmeti alındığı, ödemenin Yönetim Kurulu Başkanı adına tanımlı şirket kredi kartından yapıldığı, ancak faturanın K.Y. adına düzenlenmiş olduğu görülmüştür. Yine başka bir örnekte ise, Yönetim Kurulu Başkanı'nın 5 Ekim 2023 tarihinde İzmir Torbalı'da gerçekleştirilen cenaze törenine katıldığı, cenaze töreninin öğle namazına müteakip gerçekleştirildiği görsel basın organlarındaki paylaşımlardan anlaşılmıştır. Aynı tarih ve saatlerde, Yönetim kurulu Başkanı'na tanımlı kredi kartıyla Konya'da bir restorana ödeme yapıldığı ödemeye ait kredi kartı fişlerinden tespit edilmiştir." Dendi. İZFAŞ, tespite ilişkin yaptığı savunmada Yönetim Kurulu Başkanı adına tanımlı kredi kartının sehven Başkanlık Özel Kalem Müdürü tarafından kullanıldığını ve söz konusu harcamaların bu kişiye rücu edildiği belirtilse de, bahsedilen harcamaların yalnızca Özel Kalem Müdürünün yapmış olduğu harcamalardan ibaret olmadığının altı çizildi. Denetçi tüm harcamaların ilgililerine rücu edilerek tahsil edilmesi gerektiğini, bu itibarla, kredi kartlarının Şirket sermayesini koruyacak şekilde kullanılmaması ve ihale mevzuatında belirtilen şekil ve şartların devre dışı bırakılması nedenleriyle kredi kartı kullanımlarının sona erdirilmesi gerekmektedir" denildi.

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