Mor ve Ötesi 71 milyon lira almadıklarını açıkladı! Gözler ABB’ye çevrildi: Bu paralar kime gitti?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konseri için 96 milyon lirayı gözden çıkardığı anlaşıldı. Ayrıca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Mor ve Ötesi" konseri için de 71 milyon lira ödendiği anlaşıldı. Grup, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bahsi geçen tutarı almadıklarını anlattı: Bahsi geçen 71 milyon TL'yi "aldığımıza" dair iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Sayın Yavaş'ın kamuoyunu bilgilendireceğine inanıyoruz. "Mor ve Ötesi balina avlamış, ada satın almış, dünyayı kontrol eden 3 aileden biriymiş" gibi söylencelere itibar etmeyin...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN