Kasım ara tatilinde kreşler açık mı? Anaokulu ve kreş tatil takvimi

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Eylül ayında başlayan yeni eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler, hafta sonlarıyla beraber toplam 9 günlük bir tatile giriyor. Ara tatilin başlamasıyla birlikte çocuğu kreşe ve anaokuluna giden veliler de ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki ara tatilde kreşler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen detaylar…

(Takvim Foto Arşiv) Ara tatilde kreşler açık mı? Kasım ara tatilinin başlamasıyla beraber öğrenciler, birinci dönemin ara tatiline çıkıyor. Eğitim dönemi süresince senede iki kez uygulanan ara tatilin ilk kısmı Kasım ayında uygulanacak. 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında uygulanacak olan birinci dönem ara tatili, hafta sonlarıyla beraber toplamda 9 gün olacak. Ara tatil sürecinde devlet okulları kapalı olacak. Kreşler ve anaokulları da eğer ek bir eğitim hizmeti bulunmuyorsa kapalı olacak. Kreş ve anaokullarının ara tatildeki durumu için okul idaresi veya öğretmenler ile irtibata geçerek bilgi sahibi olmak mümkün.