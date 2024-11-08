Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım AFAD son depremler listesi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 16.22 kilometre olarak bildirildi. Deprem kent merkezinde şiddetli hissedildi. Yaşanan sıcak gelişmenin ardından Türkiye'de meydana gelen son depremler merak ediliyor. İşte 8 Kasım 2024 AFAD son depremler listesi...
(AFAD)
En son nerede deprem oldu?
AFAD'dan yapılan açıklamada Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada saat 17.04'de meydana gelen depremin derinliğinin 16 kilometre olduğu kaydedildi.
(Takvim Foto Arşiv)
Son depremler nasıl öğrenilir?
Son depremler hakkında bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi web sitelerini veya mobil uygulamalarını takip edebilirsiniz. Bu kurumlar, meydana gelen depremlerle ilgili detaylı bilgiyi (büyüklük, derinlik, merkez üssü vb.) kamuoyuyla güncel olarak paylaşmaktadır.
TÜRKİYE SON DEPREMLER LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN