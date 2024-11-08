Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım AFAD son depremler listesi

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 16.22 kilometre olarak bildirildi. Deprem kent merkezinde şiddetli hissedildi. Yaşanan sıcak gelişmenin ardından Türkiye'de meydana gelen son depremler merak ediliyor. İşte 8 Kasım 2024 AFAD son depremler listesi...

(AFAD) En son nerede deprem oldu? AFAD'dan yapılan açıklamada Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada saat 17.04'de meydana gelen depremin derinliğinin 16 kilometre olduğu kaydedildi.