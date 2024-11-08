Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Jazie Veldhuysen’den İsrailli holiganlara çok sert tepki: Potansiyel savaş suçluları

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Amsterdam Belediye Meclisinin en kıdemli üyelerinden, De Vonk Partisi mensubu Jazie Veldhuysen, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan olayların İsrailli taraftarların taşkınlıkları ve Filistin destekçilerine saldırması sebebiyle başladığını söyledi. Veldhuysen, Hollanda Hükümeti ve Amsterdam Belediye Başkanı'nın antisemitik saldırılardan söz ettiğini belirterek, "Olayların nasıl başladığına bakmak çok gerekli. Çarşamba gecesi Maccabi holiganları, silah olarak kullandıkları birçok aletle Filistin bayrağı asan evlere ve Amsterdamlı Filistin destekçilerine saldırmaya başladı." dedi. Olayların maç öncesinde şehre gelen Maccabi taraftarları tarafından çarşamba gecesi başlatıldığını kaydeden Veldhuysen, "Amsterdamlıların tepki göstermesi üzerine Maccabi taraftarları kaçıp Leidseplein'deki Holland Casino'ya saklandı ve içlerinden biri kanala düştü." ifadesini kullandı.





"SOYKIRIM ÇAĞRILARI YAPILDI"



Veldhuysen, "Perşembe günü yani maç günü bu holiganlar, Amsterdam sokaklarında 'İsrail ordusu, Arapları yensin.' şeklinde küfürlü tezahüratlarda bulundu. Bu tezahürat, 'Gazze'de okul yok çünkü çocuk kalmadı.' sözlerini de içeriyor." diye konuştu. Amsterdamlıların İsrailli taraftarlar tarafından kışkırtıldığını anlatan Veldhuysen, bu taraftarların birçoğunun eski asker olduğunu ifade etti. Veldhuysen, "Bu insanlar, eğitimli ve potansiyel savaş suçlusu. Geçen mart ayında Atina'da da Filistin destekçisi sivillere saldırmışlardı. Amsterdam'da da silah olarak kullandıkları şeylerle sokaklarda yürüyüp Filistin destekçilerine saldırdılar." diyerek, Maccabi taraftarlarının şehre alınmamasının gerektiğini savundu.