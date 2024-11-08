Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Jazie Veldhuysen’den İsrailli holiganlara çok sert tepki: Potansiyel savaş suçluları

"TARAFLI DAVRANMA OLASILIĞI YÜKSEK"
Hollandalı siyasetçilerin ve yetkililerin olayları İsrailli taraftarların mağduriyeti üzerinden gördüğünü anlatan Veldhuysen, "Maccabi holiganlarının 'kışkırtıcı' yerine 'kurban' olarak gösterilme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Veldhuysen, şimdiye kadar olayla ilgili gördüğü açıklamalardan yola çıkarak tarafsız bir soruşturma yürütülmesine ihtiyaç olduğunu kaydederek, olayların tek taraflı değil yaşanan her şeye odaklanılacak şekilde ele alınmasının gerektiğini vurguladı.
AJAX-MACCABİ TEL AVİV MAÇI ÖNCESİ İSRAİLLİ TARAFTARLAR, FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE SALDIRARAK OLAY ÇIKARDI
İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve esnasında Filistin destekçilerine saldırıp provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımıyla Hollanda ekibi Ajax arasında dün yapılan karşılaşma öncesinde, Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarının sökülmesi ve İsrailli taraftar gruplarının Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalı saldırılarıyla başlayan olayları, maç esnasında provokasyonların takip ettiği görülmüştü.
Hollanda polisi, maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda havai fişek bulundurma, kullanma ve kamu düzenini bozma suçlarından 63 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İsrail hükümeti ise Filistin destekçilerinin karşılık vermesiyle büyüyen olayları, taraftarlarının saldırıya uğradığı şeklinde sunmaya çalıştı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, yaptığı açıklamada, 10 İsrailli taraftarın bu "saldırılarda" yaralandığını iddia etti.
Netanyahu da yaptığı açıklamada, saldırıları "ciddi" olarak nitelendirirken İsrail vatandaşlarının tahliyesi için "iki kurtarma uçağının gönderilmesi" talimatını verdiğini söyledi.
Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise şehirde hafta sonunda yapılacak tüm toplantı ve gösterilerin yasaklandığını açıkladı.
"İSRAİL TAKIMLARI TURNUVADAN ÇIKARILMALIYDI"
Filistin Futbol Federasyonu Hukuk Departmanı Başkanı Katarina Pijetlovic, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail takımlarının turnuvadan çıkartılmasının gerektiğini belirterek, "Amsterdam'daki olay öngörülebilir ve önlenebilirdi. Filistin Futbol Federasyonu, daha bu yılın mart ayında FIFA'yı, İsrail'in katıldığı futbol etkinliklerinde stadyumlara giren ve çıkan hiç kimse için emniyet ve güvenliğin sağlanamayacağı konusunda uyarmıştı." değerlendirmesinde bulundu.
Pijetlovic, söz konusu uyarılarına atıfta bulunarak yaptığı alıntıyla, benzer güvenlik gerekçeleriyle Rus takımlarının UEFA organizasyonlarına alınmadığına dikkati çekti.