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Yalova’da gıda teröristlerine darbe: 3 bin 995 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yalova polisi, düzenlediği operasyonlarda 3 bin 995 litre sahte zeytinyağı ve 5 ton 722 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Yapılan baskınlarda, gıda güvenliğini tehdit eden ürünler ve yasa dışı tütün maddeleri bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 18:57 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 18:57
Yalova’da gıda teröristlerine darbe: 3 bin 995 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

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Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda büyük miktarda sahte zeytinyağı ve kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Ekipler, iki araçta yaptıkları aramalarda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplatma kararı bulunan 404 adet 5 litrelik tenekede toplam 2 bin 20 litre sahte zeytinyağı buldu.

3 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Polisin diğer bir çalışmasında ise Gaziosmanpaşa Mahallesinde depo olarak kullanılan iki ayrı yerde yapılan aramalarda, 395 adet 5 litrelik tenekede 1.975 litre sahte zeytinyağı ve 11 bin 444 pakette toplam 5 ton 722 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olaylarla ilgili E.F., B.A. ve Ü.P. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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