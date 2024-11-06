Hava aracı ormanlık alana düştü! Ekipler bölgeye sevk edildi

Alanya'nın İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Alanya'nın İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.
Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.
Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.