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Hava aracı ormanlık alana düştü! Ekipler bölgeye sevk edildi

Antalya’nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi’nde bir ormanlık alana insansız hava aracı düştü. Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:31 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:42
Hava aracı ormanlık alana düştü! Ekipler bölgeye sevk edildi

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Alanya'nın İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hava aracının ormanlık alana düştüğü bilgisi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. (DHA)Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hava aracının ormanlık alana düştüğü bilgisi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. (DHA)



Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.

Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü. (DHA)Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü. (DHA)



Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.

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