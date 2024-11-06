FETÖ’cü eski astsubay Kırıkkale’de yakalandı

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen firari astsubay yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

FİRARİ FETÖ'CÜ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, astsubaylık mesleğinden ihraç edilen M.G., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.