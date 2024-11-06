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FETÖ'cü eski astsubay Kırıkkale'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor. Kırıkkale'de FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen firari astsubay yakalandı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:19 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:19
FETÖ’cü eski astsubay Kırıkkale’de yakalandı

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Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen firari astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

FİRARİ FETÖ'CÜ YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, astsubaylık mesleğinden ihraç edilen M.G., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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