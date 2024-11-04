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Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Önce Kırgızistan sonra Macaristan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan haftaya yoğun diplomasi trafiği ile başlıyor. Başkan Erdoğan, Türk Devlet Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi’ne katılmak üzere Kırgızistan’a gidecek. Erdoğan’ın, Kırgızistan’dan sonra Macaristan’a gitmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:43 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:11
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! Önce Kırgızistan sonra Macaristan!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomaside sonbahar trafiği devam ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı, İstanbul'da başladı.

Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidiyor (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidiyor (Takvim Foto Arşiv)

Başkan Erdoğan'ın 4 Kasım'daki bakanlar oturumunun açılışında konuşma yapması bekleniyor.

İİT üyesi ülkelerin bakan seviyesindeki heyetlerle temsil edildiği oturumda, "İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü" başlığı ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında organize edilecek oturumda üye ülkelerin ilgili bakanları dijital ödeme sistemleri alanındaki tecrübelerini paylaşacak, görüş alışverişinde bulunacak ve önemli kararlar alacak.

Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidiyor (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidiyor (Takvim Foto Arşiv)

Anılan oturumda "Türkiye Ülke Raporu"nun ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sunulması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİŞKEK'E GİDİYOR
Erdoğan 5-6 Kasım'daki TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gidecek. Türk dili konuşan ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirvede, katılımcı devletler arasındaki bağların güçlendirilmesi, ülkeler arası güncel işbirliği ve kalkınma konuları ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov (Takvim Foto Arşiv)

Zirvede "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" temasına odaklanılacak. Erdoğan'ın Bişkek ziyareti sırasında Kırgız hastaların Türkiye'de tedavi edilmesi konusunun da özel olarak ele alınacağı belirtiliyor.

Başkan Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Victor Orban (Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Victor Orban (Takvim Foto Arşiv)

G20 ZİRVESİNE KATILACAK

Erdoğan'ın TDT Zirvesi'nin ardından Macaristan'a gitmesi bekleniyor. Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleştirilen ziyarette ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor. Başkan Erdoğan 11-12 Kasım'da ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) katılacak. Konferansta, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" dâhilinde bazı etkinliklerin düzenleneceği ifade ediliyor. Erdoğan, 18-19 Kasım'da ise Brezilya'da G20 Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Cevdet Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)Cumhurbaşkanı Danışmanı Cevdet Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YERİNE CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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