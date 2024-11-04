Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! Önce Kırgızistan sonra Macaristan!

Başkan Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov (Takvim Foto Arşiv) Zirvede "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" temasına odaklanılacak. Erdoğan'ın Bişkek ziyareti sırasında Kırgız hastaların Türkiye'de tedavi edilmesi konusunun da özel olarak ele alınacağı belirtiliyor.

Başkan Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Victor Orban (Takvim Foto Arşiv) G20 ZİRVESİNE KATILACAK Erdoğan'ın TDT Zirvesi'nin ardından Macaristan'a gitmesi bekleniyor. Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleştirilen ziyarette ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor. Başkan Erdoğan 11-12 Kasım'da ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) katılacak. Konferansta, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" dâhilinde bazı etkinliklerin düzenleneceği ifade ediliyor. Erdoğan, 18-19 Kasım'da ise Brezilya'da G20 Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Cevdet Yılmaz (Takvim Foto Arşiv) BAŞKAN ERDOĞAN'IN YERİNE CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.