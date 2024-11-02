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Dr. Esra Albayrak dijitalleşme ve ailenin dönüşümünü anlattı!

Dr. Esra Albayrak, yoğun dijitalleşmenin nesiller arası aktarımı ve aile içi bağları kesintiye uğrattığını söyledi. Albayrak, "Aile aklı yeniden işlevsel hale getirilmeli" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
Dr. Esra Albayrak dijitalleşme ve ailenin dönüşümünü anlattı!

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Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 'Aile ve Çağdaş Megatrendler' konulu konferansta bir sunum ve konuşma yapan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, dijitalleşmenin yoğun ve hızlı deneyimlenmesinin özellikle nesiller arası aktarım ve aile içi bağları kesintiye uğrattığını söyledi. Bu durumun aileyi ve tabii olarak da toplumsal psikolojiyi daha kırılgan hale getirdiğine vurgu yapan Albayrak, 'aile aklı'nın yeniden devreye sokulması gerektiğini belirtti. Albayrak, dayanıklılığı yüksek bir aile ve toplum modeli için küçülen ailelerin ve zayıflayan aile bağlarının güçlendirilmesinin önemine değindi.

GAZZE'DEKİ DRAM ELE ALINDI
Konferansta Gazze'de zorunlu göç nedeniyle yok olma riski yaşayan aileler için uluslararası kamuoyuna düşen sorumluluklara dikkat çekildi.

Albayrak, teknolojinin bilinçli kullanımı ile aile içi ilişkilerin güçlenebileceğini, yapay zeka ve dijital araçların aile bağlarını destekleyecek şekilde kullanılabileceğini ifade etti.

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