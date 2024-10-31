Esenyurt Başkanı Ahmet Özer terörden tutuklandı!

CHP'li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah gözaltına alındı. Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Özer'in, aralarında terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlerle yüzlerce kez irtibat kurduğu anlaşıldı. Toplam 695 terörist ile irtibat kurduğu tespit edilen Özer'in, Belçika'ya kayıtlı bir telefon numarası ile 29-30 Ağustos 2015 tarihlerinde 14 kez görüştüğü saptandı. Bu teröristin, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan Remzi Kartal olduğu anlaşıldı. Özer'in, bombacı iki kardeşi PKK üyeliğinden cezaevinde bulunan Mehmet Kaya'yı, Ocak 2024'te arayarak ölen annesi için taziyede bulunduğu ve "Anneniz, sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" dediği ortaya çıktı. Özer hakkındaki soruşturmanın, 2016'da Diyarbakır'da cezaevinde PKK'lı teröristlerden elde edilen dijital materyalde isminin tespit edilmesi üzerine başlatıldığı vurgulandı.

KAYYUM ATANDI

Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı iddia edildi. (YUSUF ÖZDEMİR)