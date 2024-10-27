Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin adı ve amblemi ilk kez takvim.com.tr’de! İşte Anahtar Parti’ye katılacak isimler

İYİ Parti 'deki istifa furyası başlamadan hemen önce yani 2023 Mart ayında istifa eden Yavuz Ağıralioğlu , yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu ilk kez takvim.com.tr'den açıklamıştı.

Parti çalışma binasının (kendi deyimiyle karargahının) kapılarını takvim.com.tr'ye açan Ağıralioğlu, yaptığımız özel röportajda yeni partisi için tarih vermiş, 2024 sonlarını işaret etmiş şu ifadeleri kullanmıştı:

Eğer öngördüğüm gibi olursa 2024 Ekim gibi sanki milletin ufkuna, yarın endişelerine iyi gelebilecek bir parti takdim edeceğiz.