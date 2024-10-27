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Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ve amblemi ilk kez takvim.com.tr'de! İşte Anahtar Parti'ye katılacak isimler

İYİ Parti'den 6'lı masa döneminde ayrılan ve parti kuracağını ilk kez takvim.com.tr'ye açıklayan Yavuz Ağıralioğlu, yarın Ankara ATO Congresium'da yeni partisini kamuoyuna duyuracak. Siyaset gündeminin merakla beklediği yeni partinin adı, amblemi ve bomba detaylara takvim.com.tr farkıyla ulaştık. Öte yandan Ağıralioğlu'nun teşkilatlar için uygulayacağı strateji de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 11:41 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 12:24
Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin adı ve amblemi ilk kez takvim.com.tr’de! İşte Anahtar Parti’ye katılacak isimler

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İYİ Parti'deki istifa furyası başlamadan hemen önce yani 2023 Mart ayında istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu ilk kez takvim.com.tr'den açıklamıştı.

Sessizliğini Takvim.com.trye bozan Yavuz Ağıralioğlundan CHPye Kandil tokadı: Hiç utanmıyor musunuz?Sessizliğini Takvim.com.trye bozan Yavuz Ağıralioğlundan CHPye Kandil tokadı: Hiç utanmıyor musunuz?

Parti çalışma binasının (kendi deyimiyle karargahının) kapılarını takvim.com.tr'ye açan Ağıralioğlu, yaptığımız özel röportajda yeni partisi için tarih vermiş, 2024 sonlarını işaret etmiş şu ifadeleri kullanmıştı:

Eğer öngördüğüm gibi olursa 2024 Ekim gibi sanki milletin ufkuna, yarın endişelerine iyi gelebilecek bir parti takdim edeceğiz.

Yavuz Ağıralioğlu lansman videosu ekran görüntüsüYavuz Ağıralioğlu lansman videosu ekran görüntüsü

YENİ PARTİSİNİ YARIN AÇIKLAYACAK
Yavuz Ağıralioğlu Ankara ATO Congresium'da saat 13:00'da yapacağı yeni partisinin tanıtım toplantısında parti adını ve amblemini de kamuoyuna açıklayacak. Söz konusu lansmana 10 bin kişinin katılacağı öğrenildi.

Yavuz Ağıralioğlu (X hesabı)Yavuz Ağıralioğlu (X hesabı)

PARTİ LOGOSUNA BAŞKAN ERDOĞANLI ÖRNEK
Röportajımızda partinin adı ve amblemi hakkındaki sorumuzu da yanıtlayan Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanını ben çok beğenirim. Biz amblemi milletin kalbine astık der. Güzel bir takdimdir. Biz partiyi milletin kalbine kurduk. Doğru kurulma odur. Biz partinin kalbine kuruluruz" demişti.

Yavuz Ağıralioğlu'nun Anahtar Partisi ve ambleminin çizim hali (Takvim.com.tr)Yavuz Ağıralioğlu'nun Anahtar Partisi ve ambleminin çizim hali (Takvim.com.tr)

TAKVİM YENİ PARTİ LOGOSUNUN ÇİZİM HALİNE ULAŞTI
Ankara kulislerinde Ağıralioğlu'nun parti isminin Anahtar Parti, ambleminde ise anahtar olacağı konuşulurken takvim.com.tr amblemin çizim haline ulaştı.

Ağıralioğlu ve ekibinin karar kıldığı amblemde, A harfinin çizgisini anahtar simgesi olduğu görüldü.

Işıner Hamşioğlu Işıner Hamşioğlu

PARTİYE KİMLER KATILACAK?
Yeni parti hakkında en çok merak edilen sorulardan biri ise "Peki partiye kimler katılacak?" oldu.

Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz yıl takvim.com.tr'ye verdiği röportajda "liyakatli şöhretsizler" tabirini kullanmıştı. Ancak siyasi arenada tanınan isimler de yeni partide yer alacak.

Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti'den birçok isim Yavuz Ağıralioğlu ile çalışma kararı aldı.

İYİ Parti eski Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ali Işıner Hamşioğlu'nun, parti kuruluş çalışmalarının ilk anından itibaren Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte çalıştığı öğrenildi.

Beril GümüşBeril Gümüş

Yine İYİ Parti Kurucularından Beril Gümüş Anahtar Parti'de önemli bir görev üstlendi.

(Soldaki) Emine Küçükali(Soldaki) Emine Küçükali

Eski Kızılay Başkanı Tekin Küçükali'nin kızı İYİ Parti GİK üyesi Emine Küçükali de Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte yol yürümeyi tercih edenlerden.

Ayhan ErelAyhan Erel

Geçtiğimiz ay İYİ Parti'den istifa eden Ayhan Erel'in Anahtar Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunacağı öğrenildi.

Nihal AğcaNihal Ağca

İYİ Parti'den ayrılan bir diğer isim Nihal Ağca'nın ise Anahtar Parti'nin Genel Sekreter'i olacağı bildirildi.

Akademisyen Burcu Zeybek Akademisyen Burcu Zeybek

AKADEMİSYEN VE GAZETECİLER DE VAR
Partinin kemik kadrosunda akademisyen ve gazetecilerin de olduğu ifade ediliyor. Akademisyen Burcu Zeybek ve gazeteci Ömer Ekinci'nin de Anahtar Parti'nin A Takımında yer alacağı ortaya çıktı.

Gazeteci Ömer EkinciGazeteci Ömer Ekinci

TEŞKİLATLANMADA BÜYÜK FARKLILIK
İl başkanı olmak isteyen isimler bölgelerde çalışmalarına devam ederken sahadaki rekabetin partiye olumlu yansıyacağını düşünen Yavuz Ağıralioğlu'nun atamalardaki stratejisi dikkat çekti. İl başkanlığı için sahada çalışma yapan birden çok ekip olmasına rağmen Yavuz Ağıralioğlu'nun atamaları kafasında belirlediği, Liyakatli Şöhretsizler tanımından yola çıkarak ismi sahaya ve medyaya yansımamış kişileri görevlendireceği öğrenildi.

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