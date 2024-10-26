TUSAŞ saldırısına dair yeni detaylar ortaya çıktı

Ankara'da TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerin bir gün önce TUSAŞ'a giderek 'keşif yaptıkları' ve eylem için kullanmayı planladıkları taksicinin 'telefonunu aldıkları' ortaya çıktı. Ancak taksici, ertesi gün çalan telefona cevap vermeyince öldürülmekten kurtuldu. Teröristler ise yoldan geçen Murat Arslan'ın kullandığı taksiyi çevirdi. İlk günkü taksiciye ulaşamayınca yolun karşısına geçerek duraktaki yolcu sırasını bekleyen Murat Arslan'ın aracına binip eylem için yola çıkan iki terörist, yolda Arslan'ı katlettiler.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN