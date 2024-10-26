Bebek katilleri gün yüzü görmeyecek!

Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan çetesine ilişkin iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, ölen 10 bebeğin maktul olarak yer aldı. 47 şüpheli hakkında müebbet hapis ile 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9'ar ay hapis cezaları talep ediliyor.

112'Cİ ÇETE LİDERİ

Doktor şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor şüpheli İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, amaçlarının yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.



CEZALAR AĞIR

İddianamede, Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılanacak.