PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bebek katilleri gün yüzü görmeyecek!

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Bebek katilleri gün yüzü görmeyecek!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan çetesine ilişkin iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, ölen 10 bebeğin maktul olarak yer aldı. 47 şüpheli hakkında müebbet hapis ile 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9'ar ay hapis cezaları talep ediliyor.

112'Cİ ÇETE LİDERİ
Doktor şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor şüpheli İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, amaçlarının yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

CEZALAR AĞIR
İddianamede, Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılanacak.

Yenidoğan çetesi hakkında yeni gelişme! İddianame kabul edildi! Kaç yıl ceza alacaklar?Yenidoğan çetesi hakkında yeni gelişme! İddianame kabul edildi! Kaç yıl ceza alacaklar?
Yenidoğan çetesi hakkında yeni gelişme! İddianame kabul edildi! Kaç yıl ceza alacaklar?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İran’da patlama sesleri! Soykırımcı İsrail’in misilleme saldırısı başladı
Yatırım tercihine dikkat! Altın fiyatları talebi artırdı: Nasıl ve nereden almalı?
EMEKLİYE PRİM FARKI: Yeni dönemde çalışılan gün sayısı aylığı artıracak!
Hatay’da Başkan Erdoğan’ın katılımıyla 130 bininci konut depremzedelere teslim edilecek: Yapacağız dersek, yaparız
Beklenen an geldi: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!
İstanbul’a döndüler: Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, Cannes’a damga vurdu!
İşte Özel Harekat polislerinin TUSAŞ’a düzenlediği operasyonun saniye saniye görüntüleri!
Başkan Erdoğan yeni nükleer santral için Rusya’ya teklif yaptı!
Gri kategoride yer alan ’Zafer’ kod adlı Özcan Günay isimli PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı o soruda joker kullandı Oktay Kaynarca çileden çıktı!
Elazığ’da ’yeşil reçete’ operasyonu! Madde bağımlılarına ilaç satan 1’i doktor 17 kişi tutuklandı
Victor Osimhen dünya devine! 75 milyon euroluk yıldızla takas edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İşte dakika dakika TUSAŞ’a saldırı: İki terörist kendini patlattı
Başkan Erdoğan’dan SAHA EXPO 2024 programında önemli açıklamalar
TUSAŞ’a saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait hedefler vuruldu! Hem MİT hem MSB... Çok sayıda terörist etkisiz!
SON DAKİKA