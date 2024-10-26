MSB "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan kesitler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında düzenlenen "NEPTUNE STRIKE 24.1" tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ʺNEPTUNE STRIKE 24.1ʺ tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu

Paylaşımda, TCG Anadolu, TCG Burgazada ve TCG Gelibolu, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim tarihleri arasında NEPTUNE STRIKE 24.1 tatbikatına iştirak ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen tatbikat kapsamında 24 Ekim'de TCG Anadolu'da, 'Yangın Söndürme' ve 'Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)' eğitimleri gerçekleştirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"TCG Anadolu, TCG Burgazada ve TCG Gelibolu, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim arasında NEPTUNE STRIKE 24.1 tatbikatına iştirak ediyor. Tatbikat kapsamında, 24 Ekim'de TCG Anadolu'da, 'Yangın Söndürme' ve 'Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)' eğitimleri gerçekleştirildi."

TCG Anadolu'da 'Yangın Söndürme' tatbikatı

Görüntülerde, TCG Anadolu liderliğindeki Anadolu Görev Grubu'nun tatbikata yönelik faaliyetlerinden kesitler paylaşıldı.