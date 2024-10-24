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Teröristler TUSAŞ’a uzun namlulu kalaşnikoflarla saldırdı: 5 şehit 2'si ağır 22 yaralı

2 terörist, TUSAŞ’a uzun namlulu kalaşnikoflarla saldırdı. Çatışma çıktı. Patlamalar yaşandı. İki hain de etkisiz hale getirilirken terör belası bir kez daha yüreklerimizi yaktı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Teröristler TUSAŞ’a uzun namlulu kalaşnikoflarla saldırdı: 5 şehit 2’si ağır 22 yaralı

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Türkiye'de barış rüzgarları esti ama aniden silah sesleri yükseldi. Biri kadın 2 terörist, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) bir taksiyle geldi. Hızla araçtan indi. Çevredekilere ateş etti.
Ekipler de karşılık verdi. İki terörist, etkisiz hale getirildi. Binada çalışanlar sığınaklara indirildi. Özel harekat olay yerine gitti. Ortaya çıkan acı tablo ise Türkiye'yi bir kez daha teröre lanet ettirdi: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı...

Hain saldırıda kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

ZAMAN AYARLI HAİN SALDIRI
Türkiye'de barış rüzgarlarının estiği bu günlerde hainler yine devreye girdi! Ankara'nın göbeğinde TUSAŞ'a bombalı ve silahlı baskın düzenledi. Çıkan çatışmada biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da savunma sanayii fuarı devam ederken ve Bahçeli'nin çağrısı gündeme damga vururken, kanlı terör örgütü zaman ayarlı harekete geçti. Eli silahlı ve bombalı biri kadın iki terörist, dün Ankara'nın göbeğinde Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine ticari taksi ile geldi. Nizamiyede bomba atan saldırganlar, silahlarla içeriye girmek istedi. Bu sırada güvelik güçleri, teröristlere karşılık verdi. çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Kanlı saldırıda 1'i taksici 5 kişi şehit olurken, yaralanan 2'si ağır 22 kişi hastanelere sevk edildi. Terör uzmanları, saldırının zamanlamasına dikkat çekti. Buna göre ekim ayının başından itibaren ülkemizde başlayan barış, yumuşama ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatması, Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. Saldırının, Başkan Erdoğan'ın Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılarak küresel ekonomide önemli role sahip ülkelerin yanında Türkiye'yi temsil ettiği güne

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE ŞEHİT OLDU
Makine mühendisi Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği evlilik yıldönümü çiçeğini almak için kapıya indiği sırada teröristlerin kurşunlarına hedef olduğu öğrenildi.

PKK'YI İŞARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz. Bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız" dedi.

SURİYE VE IRAK'A HAVA HAREKATI
Milli Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının sınır ötesindeki teröristlere ait 32 hedefin vurulduğunu açıkladı.

EL ELE TERÖRE
Kalleşlerin dikkat çekmemek için ele ele tutuşup çift görüntüsü verdikleri ortaya çıktı.

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