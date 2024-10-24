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Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a tarihi çağrısı Kandil’i panikletti

Bahçeli’nin Öcalan’a tarihi çağrısı, Kandil’i panikletti. Skandal bir açıklama yapan sözde PKK yöneticisi, “Kürt sorununda bu zamana kadar atılan adımların, silahlı mücadeleye borçlu olduklarını” söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a tarihi çağrısı Kandil’i panikletti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörü bitirecek ve ülkede anaların ağlamasını sonlandıracak bir çıkış yaptı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a seslenerek "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin bu sözleri, hem Kandil'de hem de siyaset arenasında yankılandı. Yıllarca PKK'nın arkasına saklanan sözde yöneticilerde panik başladı.

SKANDAL SÖZLER
Kanlı örgütün sözde merkez komite üyesi terörist Helin Ümit, "Bahçeli'nin bu girişiminden hayırlı sonuçlar beklemek gaflet olur. Bu "bakın biz istiyoruz ama PKK istemiyor veya Öcalan istemiyor" deyip kesimleri karşı karşıya getirme oyunu. DEM Parti'yi tartışıyorlar. Bir taşla iki kuş vuracaklarını düşünüyorlar" sözleriyle nasıl paniklediklerini anlattı.

ACAY'İP' TEPKİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısına destek vererek "Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "partisinin terörün bitmesine tam destek vereceğini" söyledi. DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Biz inisiyatif almaya hazırız" diyerek Bahçeli'ye destek verdi. İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye tepki gösterip "urgan" gönderdi...

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