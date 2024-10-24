Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne doğru ilerleyen metrobüsün motoru henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün kapıları açmasıyla yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne doğru ilerleyen metrobüsün motoru henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün kapıları açmasıyla yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Aksayan seferler daha sonra normale döndü.