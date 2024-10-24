SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Avcılar'da metrobüs yangını! Kontrol altına alındı

Avcılar'da, seyir halindeki metrobüsün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:41
Avcılar’da metrobüs yangını! Kontrol altına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne doğru ilerleyen metrobüsün motoru henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücünün kapıları açmasıyla yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da 12 saat arayla iki metrobüs yangını Avcılar'da 12 saat arayla iki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. (AA)Avcılar'da 12 saat arayla iki metrobüs yangını Avcılar'da 12 saat arayla iki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. (AA)



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Aksayan seferler daha sonra normale döndü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA