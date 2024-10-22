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CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Ataşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine, belediye binasına grev kararı asıldı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 18:08 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 18:35
CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde işçiler grev kararı aldı

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CHP'li ilçe belediyelerinde kriz büyüyor. Yüksek bütçelerle sözde sanatçılara milyonlarca lira harcayan belediye yönetimleri, çalışanlarının haklarını ödemekte yetersiz kalırken, maaşlarını alamayan işçiler gösteri ve grev kararı aldı.

Son olarak DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Ataşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından, belediye binasına grev kararı asıldı.

CHP'li Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Ataşehir Belediyesi çalışanlarının katılımıyla belediye önünde toplanan işçiler, sloganlarla tepkilerini gösterdi.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, basın açıklamasında, uzun süredir devam eden görüşmelerin sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Kartal'ın ardından Ataşehir'de de grev kararı almak zorunda kaldıklarını dile getiren Değirmenci, "İstanbul'da Kartal, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer belediyelerindeki tüm işçi arkadaşlarımız bu mücadelede el ele, kol kola, yan yana yürüyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Grev kararını asıp işimize döneceğiz. 6 Kasım'a kadar görüşmelerini talep ediyoruz, işvereni de masaya davet ediyoruz." dedi.

"TEKLİFLERİ TALEPLERİMİZDEN ÇOK UZAK"

DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Heybetullah Kızgın ise grev bildirisini kamuoyuyla paylaştı.

Kızgın, 4 aydır Ataşehir Belediyesi ve iştiraki Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi (ATAPER) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüttüklerini belirterek, "Ancak işveren temsilcisi CHP'li belediye işverenlerinin, işçinin karşısında örgütlediği SODEMSEN (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) tarafından sunulan ücret teklifleri taleplerimizden çok uzak. Vergiler ve yüksek enflasyon yokmuşçasına komik kalmıştır." dedi.

Ekonomik sıkıntıların belediye çalışanlarını da etkilediğine değinen Kızgın, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, yakın zamanda tam burada bu meydanda söylediği gibi 'Ataşehir'de kira bedelleri en düşük 20 bin liralara yükselmiştir. Artık bu durumu işçi ve emekçiler kaldıramaz hale gelmiştir.' Bizler Ataşehir'i Ataşehir yapan belediye işçileriyiz. Bu ilçeye yaşanabilir kılan emekçileriz. Sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha güzel sosyal yaşam alanları sunmak için, alın terimizi döküyor ve bunun karşılığında sadece geçinebilecek ücretler istiyoruz. Belediye işçileri 20-25 bin lira ücretlerle geçinmeye zorlanıyor."

Açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı.

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