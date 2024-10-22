Casuslarla mücadelede yeni dönem! Teklif Meclis’te: Yeni suç ihdas edilecek

TBMM Adalet Komisyonunda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklifin 23 maddeden oluştuğunu anlatan Yüksel, "Teklif, kamu hizmeti olan noterliğin etkinliğinin artırılması, hukuki güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi için önemli düzenlemeler içermektedir." dedi.

Yüksel, kamuoyunda "9. Yargı Paketi " olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunun gündeminde bulunduğunu hatırlatarak, Komisyonda görüşülecek yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin bunun devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

TBMM (AA)

Cüneyt Yüksel, teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı yasal düzenlemelerin de hayata geçirileceğini dile getirdi.

Suçun niteliğinin değişmesi durumunda müdafinin yanı sıra ek savunma hakkına ilişkin bildirimlerin sanığa da yapılabileceğini anlatan Yüksel, "Casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi için yeni suç ihdas edilecektir." diye konuştu.

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Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında önemli reformların hayata geçirildiğini anlattı.

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin planlandığını hatırlatan Alan, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yapılması gerekenlerin önemli bölümünün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milletin hassasiyetlerini dikkate alarak teklifi hazırladıklarını aktaran Alan, teklifin 12 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme içerdiğine işaret etti. Noterlerin kamu hizmeti yürüttüğünü vurgulayan Nurettin Alan, noterlik müessesinin daha iyi işleyebilmesi ve daha kolay işlem yapılabilmesi için düzenlemeler yapılacağını belirtti.